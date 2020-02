In gefällten Baumstämmen an der Kreisstraße zwischen Greuda und Altenberga lebt eine geschützte Rosenkäferart. Daher dürfen die sogenannten Totholzpyramiden nicht weggenommen werden.

Geschützter Rosenkäfer schlummert bei Altenberga

Finger weg von den Totholzpyramiden: Darauf verweist das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises an der Straße zwischen Altenberga und Greuda. Grund dafür ist eine geschützte Käferart.

Die Kreisstraße soll in diesem Jahr saniert und verbreitert werden, weshalb Bäume am Wegesrand zu fällen sind, um Platz zu schaffen. Vor der Fällung seien die Bäume auf das Vorkommen geschützter Arten abgesucht worden. Und tatsächlich: In den Stämmen lebt eine geschützte Rosenkäferart, teilt das Landratsamt mit.

Zum Schutz und Erhalt dieser besonders geschützten Käferarten sei es erforderlich, die gefällten Habitatbäume in einer Art „Totholzpyramide“ aufzuschichten, nur so könne gewährleistet werden, dass die Käfer ihre Entwicklung noch beenden können.

„Jede Beeinträchtigung dieser aufgeschichteten Bäume stellt einen Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes dar“, informiert dazu die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt und fordert die Bürger auf: „Bitte respektieren Sie diese Totholzpyramide.“