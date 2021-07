Gesicht der Stadt Jena soll deren Vielfalt spiegeln

Jena. Dank der Sponsoren wird Fassadenpreis zum 29. Mal ausgelobt. Jenaer Bauherren können sich bis zum 1. Oktober bewerben.

Jena gehöre zu den Städten, die sich sehr schnell und dynamisch entwickeln. In den kommenden Jahren würde etwa eine Milliarde Euro in neue Bauprojekte investiert, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Bei all diesen Bauprojekten setze die Stadt stets auf hochwertige Architektur. Bei den meisten Bauvorhaben sei der Einfluss der Stadt jedoch eher gering. Man könne hochwertige Architektur nicht erzwingen, sondern den Bauherren nur nahelegen. Gerade aus diesen Gründen sei der Fassadenpreis, der in diesem Jahr zum 29. Mal ausgelobt wird, für Jena so wichtig.

Auch im vergangenen Jahr hatte man die Auslobung nicht ausgesetzt. Im Pandemiejahr 2020 hatten sich 13 Bewerber gemeldet. Den Hauptpreis nahm im vergangenen Jahr die Christoplan GmbH für die Sanierung des gewerblichen Multifunktionsgebäudes Ernst-Ruska-Ring 12 entgegen.

Dank der 16 Sponsoren, die auch in diesem Jahr den Fassadenpreis unterstützen, kamen wieder 10.000 Euro inklusive Sachleistungen für den Preis zusammen. So bunt und vielfältig wie die Stadt sei, wünsche er sich auch das Gesicht Jenas, sagte Michael Rabich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Jena/Saale-Holzland. Deshalb sei auch diesmal die Sparkasse als Sponsor des Fassadenpreises im Boot.

Aushängeschild für Qualität der Handwerksbetriebe

Stephan Kühn, Geschäftsführer der HI Bauprojekt GmbH, sagte, das Engagement der Bauherren sei trotz Pandemie in Jena ungebrochen. Die hochwertige architektonische Gestaltung der Projekte steigere die Lebensqualität in der Stadt. Kreishandwerksmeister Thomas Jüttner vergaß es nicht zu erwähnen, dass der Fassadenpreis auch eine Würdigung der Leistung des Handwerks und der ausführenden Betriebe sei. Für einige Handwerksbetriebe sei der Preis ein Aushängeschild für ihre qualitativ hochwertige Arbeit.

„Die Unterstützung der vielen Sponsoren über nunmehr 29 Jahre ist ein toller Ansporn für die Bauherren in der Stadt, sich für eine hohe Qualität bei der Umsetzung der vielen Projekte einzusetzen“, sagte Gerlitz.

Bis zum 1. Oktober 2021 können sich Bauherren mit ihren Projekten bewerben, die sich durch eine hervorragende Sanierung der Fassaden oder durch vorbildlich gestaltete Neubauten möglichst im Zusammenspiel mit einer qualitätvollen Freiraumgestaltung auszeichnen sollten.

Zusätzlich wird ein Sonderpreis Energieeffizienz für Vorhaben ausgelobt, bei denen die Architektur mit der Nutzung erneuerbarer Energien und Techniken zur Erhöhung der Energieeffizienz in besonders vorbildlicher Qualität verbunden ist. Die Fertigstellung der Bewerbungsobjekte muss dabei nicht im letzten Jahr erfolgt sein.

Es erfolgt die Vergabe eines Hauptpreises, zu dem weitere Anerkennungen mit Geldprämien ausgesprochen werden können. Für öffentliche Bauherren und größere Wohnungsgesellschaften sind nur Würdigungen ohne Preisgelder möglich.

Wettbewerbsbedingungen und Bewerbungsformulare sind zu finden unter: planen-bauen.jena.de/fassadenpreis