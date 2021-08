Gesprächsbuch „Chronik einer Krise“ wird in Jena vorgestellt

Jena. Jonas Zipf und Birgit Liebold stellen ihr Buch „Inne halten. Chronik einer Krise“ am 28. August in der Jenaer Friedenskirche vor.

Die Volkshochschule und der Kirchenkreis Jena präsentieren eine Buchvorstellung der besonderen Art: Jonas Zipf, Theatermann und Werkleiter von Jenakultur, sowie Birgit Liebold, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation bei Jenakultur, haben ein Buch herausgegeben.

Es ist in der Corona-Pandemie entstanden und greift ganz unterschiedliche Fragen und Herausforderungen auf, mit der eine pandemie-ungewohnte Gesellschaft plötzlich und viel länger als vermutet umzugehen hatte und weiterhin hat.

Persönliche Sicht auf die Krise

Das Besondere am Buch ist der Aufbau, die Idee. So sprach Zipf hochkarätige Menschen aus ganz Deutschland an, stellte Fragen zu den Bedingungen und Auswirkungen der Krise, zu Lockdown, Kurzarbeit, Kontaktsperren, Veranstaltungsverboten, Social Distancing.

Da gibt es ganz persönliche Einsichten, da gibt es die Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen Situation, und immer wieder kommt der Gedanke des Innehaltens, der Entschleunigung auf, den manche auch als fruchtbar erleben. Und es ging auch darum, was aus der Krise gelernt werden kann. „Das liegt an uns, was wir jetzt daraus machen“, so Jonas Zipf.

Wie ließe sich dieses Buch der Gespräche besser vorstellen als im Gespräch? Gemeinsam mit Gudrun Luck, der ehemaligen Leiterin der Volkshochschule Jena, lesen und diskutieren Jonas Zipf und Birgit Liebold ihr Buch „Inne halten. Chronik einer Krise“. Diese besondere Buchvorstellung findet an einem besonderen Ort statt, der Friedenskirche in Jena, am Donnerstag, 28. August, 19 Uhr.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Veranstaltung ist entgeltfrei. Es gelten die dann aktuellen Infektionsschutzregeln. Zugang erhalten nachweislich genesene, geimpfte oder getestete Person.