Gesucht: Aktionen zum Freiwilligentag in Jena

Jena. Bürgerstiftung nimmt Anmeldungen bis Anfang August entgegen

Die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung lädt Jenaer und Jenenser ein, sich im Stadtgebiet beim Freiwilligentag am 16. September zu engagieren. Dafür werden aktuell noch Einsatzstellen in gemeinnützigen Einrichtungen gesucht.

Ideen für Mit-Mach-Aktionen können nach Angaben der Stiftung sein: Gartenarbeiten, Ausflüge mit Klientinnen und Klienten, Renovierungsaktionen und vieles mehr. „Für die Einrichtungen ist der Freiwilligentag eine super Möglichkeit, mit vielen Helferinnen und Helfern das anzugehen, wofür sonst die Zeit und das Personal nicht vorhanden ist“, sagt Johanna Sáenz. Sie berät auch interessierte Vereine, die vielleicht noch nicht die zündende Idee haben, sich aber gern beteiligen möchten.

Der Freiwilligentag bietet die Möglichkeit, ganz unverbindlich einige Stunden an einem Projekt der Wahl mitzuarbeiten ohne dass die Teilnehmenden damit Verpflichtungen eingehen. Die Veranstaltung findet in Jena schon seit fast 20 Jahren statt und lockt regelmäßig hunderte Teilnehmer an. Viele davon sind „Wiederholungstäter“, aber auch viele Aktionen sind schon jahrelang dabei und fest auf die helfenden Hände vom Freiwilligentag angewiesen, so beispielsweise der „Landgrafen-Putz“, „Stich die Zackenschote!“ oder „Biotop-Pflegeeinsatz im Leutratal“. Am 16. September ist ein Abschlussfest im Faulloch geplant, mit Apfelsaftverkostung, Musik und Buffet.

Die Anmeldung der Mit-Mach-Aktionen ist noch bis Anfang August möglich.