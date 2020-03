Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewerbe und Jugendzentrum für Lobeda

Mit dem Gewerbegebiet „JenA4“ will sich der Ortsteilrat von Neulobeda zur Sitzung am 11. März im „Bürgerhaus Lisa“ befassen. So sind in Lobeda-Süd schon fast 1000 Arbeitsplätze entstanden. Und es soll weiter Neues entstehen. Als Gesprächspartner werden die Chefs von „JenA4“, Martin Pfeiffer, und von der Jenaer Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke, sowie Frank Heuer von der Interessengemeinschaft Jena-Süd erwartet. Außerdem soll es um den Neubau des Jugendzentrums Lobeda-West gehen. Bereits vorher will sich der Ortsteilrat mit Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) auf dem Autobahntunnel treffen, um eine Fläche in Augenschein zu nehmen, die noch für „JenA4“ bebaut werden könnte.