Gewerkschaft: Jena braucht 4100 Seniorenwohnungen

Jena. Altersgerechter Wohnraum ohne Barrieren ist deutlich zu wenig im Angebot.

Die die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) warnt vor einer wachsende Versorgungslücke bei altersgerechten Wohnungen: In zwanzig Jahren werden in Jena rund 26.100 Menschen zur Altersgruppe „67 plus“ gehören – gut 3500 mehr als heute. Und bereits heute benötigten mehr als 3700 Haushalte in Jena eine Seniorenwohnung, weil in ihnen Menschen im Rentenalter und mit eingeschränkter Mobilität lebten.

„In den kommenden Jahren werden in Jena immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, sagt die die Bezirksvorsitzende der IG Bau Ostthüringen, Heidi Hoffmann. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen, die das Pestel-Institut bundesweit für Städte und Kreise ermittelt hat. Die Wissenschaftler haben die Bevölkerungsentwicklung im Rahmen einer Studie zur künftigen Wohnsituation von Senioren für den Bundesverband des Deutschen Baustofffachhandels untersucht.

In zwanzig Jahren werden in Jena nach Berechnungen der Wissenschaftler über 4100 Wohnungen gebraucht, in denen Menschen mit einem Rollator oder Rollstuhl klarkommen. „Damit herrscht auch jetzt schon ein massiver Mangel an Seniorenwohnungen. Und demnächst gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente.“ Dann steuere man auf eine „graue Wohnungsnot“ zu“, sagt die Bezirksvorsitzende. Neben dem Mangel an altersgerechten Wohnungen befürchtet die IG Bau auch eine zunehmende Altersarmut durchs Wohnen. Der Wohnungsbau sei aber wegen der Baupreis- und sprunghaften Zinsentwicklung rückläufig. Die Gewerkschaft schlägt unter anderem eine Selbstverpflichtung für große Wohnungskonzerne vor. Ein bestimmter Anteil freiwerdender Wohnungen solle altersgerecht umgebaut werden.