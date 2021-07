Gießübel-Fahrt und viel Action für Jenaer Ferienkinder

Jena. Ferien auf dem Abenteuerspielplatz Jena-Lobeda

In der ersten Ferienwoche, 26. bis 30. Juli, bietet der Verein JuMäX für Schüler zwischen 8 und 14 Jahren eine Ferienfahrt nach Gießübel an. Untergebracht sind die Teilnehmer im Naturfreundehaus. Noch gibt es wenige freie Plätze. Gießübel liegt im Thüringer Wald nahe der Talsperre Schönbrunn. Geplant sind entspannte Wanderungen an Orte mit wunderbaren Ausblicken und an Badestellen.

In der zweiten Ferienwoche, 2. bis 6. August, wird auf dem Abenteuerspielplatz eine 70er-Jahre-Woche veranstaltet.

Die dritte Ferienwoche steht auf dem Abenteuerspielplatz in Lobeda im Zeichen des Bauens. Unter anderem eine Außenküche soll entstehen. Am Donnerstag, 12. August, ist eine Kanufahrt geplant.

Die vierte Ferienwoche, 16. bis 20. August, wird eine Actionwoche mit Nachtwanderung und Übernachtung.

In der 2. bis 4. Ferienwoche wird auf dem Abenteuerspielplatz täglich gemeinsam ein Mittagessen zubereitet. Die Kosten belaufen sich auf einen Euro pro Tag. Eine Anmeldung dazu ist nicht nötig, lediglich für Ausflüge und Übernachtungen bedarf es einer Anmeldung.

Anmeldung für die Ferienfahrt nach Gießübel: abenteuerspielplatz@jumaex-jena.de; die Kosten für die Fahrt, 70 Euro, können über das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden.