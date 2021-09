Gleisarbeiten: Züge zwischen Naumburg und Jena fahren teilweise nicht

Jena. Jena: Züge werden durch Busse ersetzt

Weil die DB Netz AG vom Samstag, 4. September, bis einschließlich Freitag, 10. September, die Gleise erneuert, wird der Streckenabschnitt zwischen Großheringen und Jena-Saalbahnhof in diesem Zeitraum gesperrt. Die Züge der Regionalbahnlinie RB 25 Halle – Naumburg – Jena – Saalfeld verkehren nach Angaben der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH in dieser Zeit nicht zwischen Naumburg und Jena-Saalbahnhof. Die Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt, die zwischen Großheringen und Jena-Paradies verkehren. In Großheringen haben die Fahrgäste Anschluss von und an verschiedene Regionalbahn- und Regionalexpresslinien in Richtung Erfurt bzw. Naumburg, Halle und Leipzig. Da der Halt in Dornburg (Saale) von diesen Bussen nicht bedient werden kann, richtet Abellio einen zusätzlichen Pendelverkehr zwischen Porstendorf und Dornburg ein.

Ebenfalls betroffen sind die Züge der Regionalexpress-Linie RE 15 Jena – Saalfeld. Die Züge dieser Linie verkehren in diesem Zeitraum nicht über Jena-Saalbahnhof und Jena-Paradies, sondern fahren nur ab und bis Jena-Göschwitz. Die Züge fahren dadurch später als nach dem regulären Fahrplan. Aufgrund weiterer Bauarbeiten in einem anderen Streckenabschnitt verkehren die Züge der RB 25 in diesem Zeitraum in den späten Abendstunden ab 22 Uhr zwischen Jena-Paradies und Saalfeld nicht und werden durch Busse ersetzt.

Kostenfreie Abellio-Hotline:0800-2235546.