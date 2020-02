Die Gleistal Agrar-Genossenschaft investiert in die energetische Sanierung von Wirtschaftsgebäuden derzeit viel Geld. Wiederaufgebaut wird aktuell ein Werkstatt- und Lagergebäude, das bei einem Brand im Juni 2019 bis auf die Grundmauern beschädigt wurde. Ralf Wickler, Chef der Agrar-Genossenschaft, will, dass sein Betrieb auch optisch für weitere Gewerbeansiedlungen attraktiv wird.

Gleistal Agrar eG investiert eine Dreiviertelmillion

Es war eine Juninacht, an die sich die Golmsdorfer noch lange erinnern werden. Ein lauter Knall weckte in der Nacht zum Sonntag, 23. Juni, viele Einwohner. Mit Erschrecken mussten sie beobachten, wie ein Feuer auf dem Gelände der Agrargenossenschaft in Windeseile um sich griff. Das Werkstatt- und Lagergebäude am Kirchweg brannte lichterloh, 60 Feuerwehrleute hatten mehr als zwei Stunden zu tun, das Feuer in den Griff zu bekommen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude oder gar ein Kraftstofflager zu verhindern.

Ermittlungen zur Brandursache eingestellt, Wiederaufbau begonnen „Die Brandursache ist bis heute nicht bekannt, wir haben kürzlich von der Polizei die Information erhalten, dass die Ermittlungen eingestellt wurden“, berichtet Ralf Wickler, Chef der Agrargenossenschaft. Was er dagegen genau weiß ist, dass seinem Betrieb durch den Brand ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden ist. „Das Feuer war so stark, dass es sogar die Wände gesprengt hat, wir mussten sie bis auf die Grundmauern abtragen, auch der Fußboden musste herausgestemmt werden“, berichtet er. Motoren und Ersatzteile für die Landtechnik, die in dem Werkstattgebäude gelagert wurden, waren sämtlich unbrauchbar nach dem Brand. Genau acht Monate nach der Unglücksnacht hat die alte Werkstatt wieder gemauerte und gut gedämmte Wände, ebenso ein frisch gezimmertes Dach. „In den nächsten Tagen werden die Mauern innen verputzt“, erzählt Wickler. Von außen sind der alte Kuhstall und das benachbarte Melkhaus, das bereits vor Jahren zu Werkstatt und Lager umfunktioniert wurde, schon längst nicht mehr wiederzuerkennen. Hellgraue Metallwellplatten haben die schmutzig-beige Putzfassade ersetzt. „Wir sind die optische und energetisch Sanierung unserer Wirtschaftsgebäude angegangen, werden Stück für Stück auch weitere Gebäude modernisieren“, erklärt Wickler. Durch die Dämmung von Dächern und Wänden können die Gebäude jetzt vielseitiger genutzt und energiesparend beheizt werden, die nötige Energie liefert die eigene Hackschnitzelheizung. Agrarbetrieb und Gemeinde machen gemeinsame Sache Parallel zu den Gebäuden wird auch das Außengelände des Genossenschaftssitzes in Golmsdorf saniert. „Als die Gemeinde im Rahmen der Dorferneuerung die marode Straße vor unserem Gelände sanieren wollte, haben wir uns zusammengetan, haben unsere Entwässerungsanlagen erneuert und dann gemeinsam die Straße saniert“, erzählt Wickler. Nach und nach werden jetzt auch die Fahrwege im Betriebsgelände neu betoniert. In den ersten Abschnitt des Vorhabens hat die Gleistal Agrar eG rund 440.000 Euro investiert, für die neuen Vorhaben, mit denen der Standort weiter aufgewertet werden soll, sind noch einmal 350.000 Euro eingeplant. Fördermittel aus der Dorferneuerung wurden auch dafür beantragt. Indem das gesamte Areal des Landwirtschaftsbetriebes in die Kur genommen wird, soll es auch für andere attraktiver werden. Denn noch gibt es hier in Hallen und kleineren Gebäuden Platz für Gewerbe und kleinere ins Dorf passende Unternehmen. Um solche zur Ansiedlung in Golmsdorf zu bewegen, soll das Areal am Rand von Golmsdorf von der landwirtschaftlichen Sonderfläche umgewidmet werden zum Gewerbegebiet. Das Genehmigungsverfahren dafür liegt in der Hoheit der Gemeinde.