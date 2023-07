Der Gasthof „Zum Gleistal“ in der Gemeinde Golmsdorf

„Gleistalhof“ in Golmsdorf als Genossenschaft betreiben

Golmsdorf. Die Gemeinde Golmsdorf will die Gaststätte zum „Gleistalhof“ weiterentwickeln. Dafür soll wohl eine Genossenschaft gegründet werden.

Die Gemeinde Golmsdorf will bei der geplanten Umgestaltung des Gasthofs „Zum Gleistal“ auf ein Genossenschaftsmodell setzen. Das erklärte Bürgermeisterin Susanne Ermisch (Bürger für Bürger).

Sie hatte Ende des vergangenen Jahres ihre Pläne für den neuen „Gleistalhof“ vorgestellt. So soll dieser künftig unter anderem einem Hofladen sowie Räumen für kulturelle Veranstaltungen Platz bieten. Zuvor will die Gemeinde den Gasthof von Betreiber Egon Zeutschel übernehmen, der sich altersbedingt zurückziehen will.

Hoffen auf möglichst lange geöffnete Gaststätte

Susanne Ermisch hofft, dass sich möglichst viele Menschen aus der dem Gleistal und der Umgebung in das Genossenschaftsmodell einbringen wollen. Wie dieses konkret aussieht oder doch eine andere Rechtsform gegründet wird, müsse aber noch erarbeitet werden. Mit einem Start der Umgestaltung zum „Gleistalhof“ sei erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Die Bürgermeisterin setzt darauf, dass Egon Zeutschel seine Gaststätte bis dahin weiter betreibt.

