Gleitschirme am Himmel über Jena

Hobbygleiter treffen sich in Jena

Der goldene Herbst bietet optimales Wetter für Gleitschirmflieger. Leser Christoph O. P. Wieduwilt machte die Fotos am Landeplatz unterhalb des Jenzig an der B7. Die Hobbygleiter kommen aus Leipzig, Chemnitz und oft noch von weiter her.