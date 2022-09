Gong erklingt im Kulturbahnhof Jena

Jena. Schön, gefährlich und außergewöhnlich: Die legendäre Band aus Großbritannien gastiert in Jena

Die legendäre Band Gong betritt die Bühne im ehemaligen Saalbahnhof in Jena. 1968 gegründet, lebt diese faszinierende Formation in sich ständig veränderter Besetzung ihre Vorstellung von der Verschmelzung anspruchsvoller Jazz-Rock-Musik mit dem Space-Rock der frühen 70er Jahre. Eine spektakuläre Show, unterlegt mit ebenso spektakulären psychedelischen audiovisuellen Effekten. Jena ist der letzte Termin der Europa-Tournee.

Das sich ständig wandelnde Ensemble Gong begibt sich wie immer in unbekanntes - und unwissendes - Territorium mit seiner neuen Tournee.

Von den Anfängen in einer französischen Kommune im Jahr 1967 über die Jahre bei Virgin Records, Missmanagement, Gerichtsverfahren, Auflösungen und Wiedervereinigungen, Tode und Wiedergeburten - es gab immer einen kontinuierlichen Faden von schöner, gefährlicher und außergewöhnlicher Musik.

Die jetzigen Bandmitglieder haben sich in den letzten acht Jahren zusammengefunden. Bassist Dave Sturt schloss sich an, als das Album 2022 der Welt gezeigt wurde; Ian East (Saxofon, Flöte) war der nächste, der durch das Portal hereinkam; Fabio Golfetti brachte seine Gitarren aus Brasilien mit; Kavus Torabi (Leadgesang und Gitarren) erschien Daevid in einer Vision; Cheb Nettles (Schlagzeug) tauchte einfach so auf. 2015 verstarb Daevid Allen.

Gongs musikalisch vielfältige Welt umfasst Schattierungen von Psychedelia, Space Rock, Jazz, Avantgarde, Krautrock und surrealen Soundscapes. Gong hat keine Zeit für das „alte Normale“, es entfesselt „The new abnormal“.

Samstag, 17. September, 21 Uhr,KuBa, Spitzweidenweg 28