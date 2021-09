Gottesdienst am Michaelistag in Jena

Jena. Jenaer Christen feiern den Schutzpatron ihrer Stadt

Die Gemeinde an der Stadtkirche Jena lädt zum Michaelistag am Mittwoch, 29. September, ab 18 Uhr zu einem Festgottesdienst mit Musik in der Stadtkirche ein. Der Erzengel Michael, Namenspatron der Stadtkirche Jena und Schutzengel der Stadt Jena, hat am 29. September seinen Namenstag. Der Gottesdienst wird von Pastorin Nina Spehr und Pfarrer Johannes Bilz geleitet. Die musikalische Gestaltung übernimmt Kirchenmusikdirektor Martin Meier an der Orgel.

