Gottesdienst auf der Wiese bei Graitschen

Graitschen. Bei Regen kann der Graitschener Gottesdienst aus dem Auto heraus mitgefeiert werden

Am Himmelfahrtstag treffen sich die Christen des Pfarrbereiches Camburg-Leislau unter freiem Himmel zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf der großen Wiese hinter der Kapelle in Graitschen auf der Höhe. Auch Gäste sind sehr willkommen. Wie Pfarrer Michael Greßler informierte, wird der Gottesdienst so gestaltet, dass er bei schlechtem Wetter auch aus dem Auto heraus verfolgt werden kann. Er weist zudem darauf hin, dass auch bei Gottesdiensten im Freien medizinische Masken getragen werden und die Corona-Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen.