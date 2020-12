Gotthilf Fischers spezielle Jena-Story

Gotthilf Fischer sang Jahr für Jahr in der Goethe Galerie mit dem Zöllnitzer Männerchor, hier bei seinem weihnachtlichen Auftritt 2008.

Eine Meldung ging am Mittwoch, 16. Dezember, durch Deutschland: Der Meister des Chorgesangs, Gotthilf Fischer, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Unvergesslich für die Jenaer bleiben seine Auftritte in der Goethe Galerie. Überhaupt verbindet das Chor-Genie mit Jena eine ganz spezielle Geschichte, wie bei Michael Holz zu erfahren ist. Der Centermanager der Goethe Galerie kann nämlich darauf verweisen, dass Fischer etwa 20 Mal in dem Einkaufszentrum aufgetreten ist.