Autorin Grit Lemke liest in Jena

Jena. Einen tiefen Blick in das Leben ihrer Heimatstadt Hoyerswerda gibt Autorin Grit Lemke am Freitag, 29. April, bei einer Lesung in Jena.

Autorin Grit Lemke, die schon mit ihrem für den Grimmepreis nominierten Film „Gundermann Revier“ einen tiefen Blick in das Leben ihrer Heimatstadt Hoyerswerda geworfen hatte, arbeitet nun die Biografie ihrer Generation auf. In einem dokumentarischen Roman verschränkt sie virtuos die Stimmen der Kinder von Hoy zu einer mitreißenden Oral-History. Daraus liest sie in dieser Woche in Jena vor.

In den sechziger und siebziger Jahren waren sie mit ihren Eltern nach Hoyerswerda gekommen, eine DDR-Musterstadt: aus dem Heideboden gestampft, aus Bauelementen zusammenmontiert. Morgens rollen die Eltern in Schichtbussen davon, die Kinder wachsen in einem großen Kollektiv auf. Die Erzählerin wird Teil der Kultur- und Kunstszene um Gerhard Gundermann, den Springsteen des Ostens. Eine Art proletarische Bohème entwickelt sich: nachts im Kellerclub, morgens im Schichtbus.

Massenentlassungen nach ‘89

Doch der Wiedervereinigung folgen Massenentlassungen, und ein latent vorhandener Rassismus gegen in der Stadt lebende Vertragsarbeiter sowie eine schnell erstarkende Rechte führen zu Ausschreitungen. Die Kulturszene bleibt tatenlos, doch auch für sie wird danach nichts mehr sein, wie es war.

Mit Grit Lemkes Lesung am Freitag, 29. April, ab 19.30 Uhr bietet sich bei Thalia die Möglichkeit, in ihr Buch und Leben reinzuhören. Tickets für den Abend gibt es für 8 beziehungsweise 6 Euro ermäßigt im Lese-Zeichen-Ticketshop unter www.lesezeichen-ev.de und an den Kassen im Erdgeschoss der Thalia Universitätsbuchhandlung Jena.