Junge schließt sich in Wohnung ein - Größerer Rettungseinsatz in Jena-Lobeda

Jena. Ein 13-jähriger Junge aus Jena hat sich am Sonntag in der Wohnung seiner Eltern verbarrikadiert. An dem größeren Einsatz in Lobeda waren auch Spezialeinheiten des LKA beteiligt.