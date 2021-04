Größtes Osterei: Rundfahrt mit der Feuerwehr

Jena. WInzerlaer und Lobedaer Kameraden erfüllten dreijährigem Leukämiekranken einen Herzenswunsch

Wer hat das größte Osterei bekommen? Gäbe es eine solche Rangliste, müsste der kleine Ezra wohl weit vorn stehen. Der dreijährige leukämiekranke Junge war am Karfreitag überrascht worden, als 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Winzerla und Lobeda-Altstadt am Uni-Klinikum in Lobeda-Ost mit sechs Fahrzeugen anrollten. Nein, es brannte nichts. Nur hatten auch die Feuerwehrleute im Internet von Ezras brennendem Wunsch gelesen, einmal mit so einem großen roten Auto zu fahren. Und so sollte es dank guter Kontakte der Feuerwehrleute zum Uni-Klinikum wahr werden. Zuerst durfte Ezra die Autos von innen anschauen, aber auch auf dem Schoß eines Kameraden die Hebel der Drehleiter betätigen und sich im Rettungskorb die Technik erklären lassen. Und dann: Bitte, Ezra, wähl dir ein Auto aus! Sekunden später setzten sich die Löschzüge mit Tatütata und Blaulicht in Bewegung, um in Lobeda eine große Runde mit dem Kleinen zu drehen.

Überrascht, wie gut er drauf ist

„Wir sind echt überwältigt“, sagte Ezras Mama Jeniffer Mak (22), die gemeinsam mit ihrem Mann Christian Gläser (38) ordentlich staunte, wie fidel beider Sohn die Feuerwehr-Überraschung annahm. „Auch auf Station waren die Schwestern und Ärzte überrascht, wie er drauf ist“, sagte Jeniffer Mak, die gelernte Sozialassistentin ist und sich zur Erzieherin ausbilden lässt. Dabei hat der kleine Mann schwere Zeiten hinter sich: Im August traf die Familie die Nachricht von seiner Blutkrebsdiagnose, und das kurz vor der Geburt von Ezras Schwester Ariane. „So etwas reißt einen auseinander“, sagte Jeniffer Mak. Sehr gut aufgefangen gefühlt habe sie sich in jenen Wochen im Haus „Ekkstein“ der Elterinitiative krebskranker Kinder nahe der Uni-Klinik. „Einfach, dass man da einen Familientreffpunkt hat.“

Die Chemotherapie habe Ezra sehr zugesetzt, berichtete seine Mutter. Jetzt würden auf ihn noch anderthalb Jahre ambulante Betreuung samt oraler Therapie warten. Ob Ezra unter seinen Spielsachen auch Feuerwehrautos hat? Jeniffer Mak lachte. „Viele, viele!“

Im nächsten Moment wurde die junge Frau von einem älteren Herrn angesprochen, der sich als Manfred Jahn vorstellte und die Szenerie beobachtet hatte: ob er sie mit Geld unterstützen dürfe. Weil ihm die angebotene Kontaktaufnahme per Mail und Handy zu kompliziert war, holte er sein Portemonnaie hervor und leerte es komplett: 25 Euro. „Schade, hätte ich 100 dabei gehabt ...“ Manfred Jahn sagte, er habe gerade seine Frau besucht, die auf der Krebsstation liege. Ihn treibe einfach ein Mitgefühl.