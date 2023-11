So stellen sich die Planer Teile des künftigen Areals vor.

Jena. Eichplatz: Planentwurf soll vom 8. Dezember bis 18. Januar ausliegen. Für den 9. Januar ist eine Bürgerveranstaltung geplant.

Eine Großbauprojekt im Zentrum von Jena nimmt die nächste Hürde: Nach dem Votum im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag wird dem Stadtrat am 22. November ein Beschluss zur Billigung und Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für Baufeld A des Eichplatz-Areals vorgelegt.

Das an die Strabag Real Estate Berlin vergebene Bauprojekt mit seinen drei prägenden Hochpunkten hat sich in den Grenzen des vorgegebenen Rahmenplans weiterentwickelt. Auf insgesamt 30.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche entstehen ein 20-geschossiger Wohnturm, ein 14-geschossiges Bürogebäude sowie ein weiteres zehnstöckiges Wohngebäude. Alle Gebäude verfügen im Erdgeschoss über Handels-und Gewerbeflächen. Der Stadtentwicklungsausschuss hat dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss am Donnerstagabend mit acht Ja- und zwei Nein-Stimmen zugestimmt.

Quartier mit 148 Wohnungen

Die Weiterentwicklung des Projektes hat nach Angaben des Rathauses im laufenden Prozess teilweise auch wiederholte Planungen und Prüfungen notwendig gemacht. Es sei beispielsweise eine zweite Tiefgaragenebene mit jetzt insgesamt 175 Stellplätzen vorgesehen – nicht zuletzt aufgrund der nun größeren Anzahl von insgesamt 148 Wohnungen in dem Quartier. Und auch bei dem nördlichen Büroturm sei zugunsten einer besseren Belichtung der Nachbargebäude durch Rücksprünge von den ursprünglichen Entwürfen abgewichen worden.

„Der Eichplatz ist im doppelten Sinne ein Herzensanliegen: mitten im Zentrum der Stadt gelegen, bewegt dieses Großprojekt unsere Bürgerinnen und Bürger wie kaum ein zweites. Umso wichtiger sind Vertrauen und ein langer Atem“, sagt OB Thomas Nitzsche (FDP). Wie er, lobt auch Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) die Arbeit des Werkstattgremiums. Der Eichplatz sei ein Musterbeispiel für gelungene Bürgerbeteiligung. Die Strabag werde weiterhin ein verlässlicher Partner sein, der die gemeinsame Vision für den Eichplatz und seine Bedeutung für die Stadt ernst nehme, sagt Bereichsleiter Marc Schreiber.

Beteiligungsverfahren läuft seit 2015

Die Strabag Real Estate GmbH ging als Sieger aus dem zweistufigen Investorenauswahlverfahren für die Bebauung des Baufeldes A (bestehend aus den Parzellen A, B und C-West) im Eichplatz-Areal hervor. Vorausgegangen war ab 2015 ein mehrjähriges, thüringenweit einmaliges, sehr intensives und noch immer laufendes Beteiligungsverfahren für die Neugestaltung dieses Gebietes. Das gesamte Verfahren ist umfangreich öffentlich dokumentiert:

• auf der Webseite Eichplatz-Areal,

• in der Vorhabenliste der Stadt Jena,

• im Heft 10 „Stadtmitte für Jena“ der Schriftenreihe „Schriften zur Stadtentwicklung“,

• im neuen Schaukasten – Grünanlage Ecke Johannis-/ Weigelstraße.

Im Herbst 2020 erfolgte eine umfangreiche Information der politischen Gremien und der Öffentlichkeit über das 2015 gestartete Beteiligungsverfahren und das ab 2018 nachfolgende Investorenauswahlverfahren.

Im November 2020 wurde die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages zwischen der Stadt Jena und der Strabag Real Estate GmbH über die Parzellen A, B und C-West vorgenommen.

Im Februar 2021 beschloss der Stadtrat die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Eichplatz-Areal – Baufeld A“, nachdem die Strabag Real Estate GmbH einen Einleitungsantrag gestellt hatte.

Der Planentwurf soll mit allen relevanten Gutachten, Zeichnungen, dem Umweltbericht und Maßnahmenblättern vom 8. Dezember bis 18. Januar 2024 auf jena.de veröffentlicht werden. Zudem erfolgt die öffentliche Auslage im Dezernat für Stadtentwicklung, Am Anger 26, 07743 Jena. Für den 9. Januar ist eine Bürgerveranstaltung im historischen Rathaus geplant, bei der Fragen gestellt werden können und diskutiert werden kann.