Große Herbstschau der Jenaer Modelleisenbahner muss ausfallen

Beim Modelleisenbahnklub stehen diesen Herbst alle Signale auf Rot. Die fast schon legendäre Jahresausstellung musste wegen der Corona-Auflagen abgesagt werden. Einen Herbst ohne Modellbahnausstellung, das hat es in Jena vor 30 Jahren zum letzten Mal gegeben.

Im letzten Jahr war die Modellbahnwelt in Jena noch in Ordnung. Foto: Thomas Beier / Archiv

Olaf Seide, der Vereinsvorsitzende, schildert das Dilemma der Mitglieder. Sie arbeiten das ganze Jahr auf diesen Termin hin, bauen Anlagen um, erweitern diese und beseitigen Mängel. So wie Tänzer und Musiker ihr Publikum brauchen, so benötigen Modelleisenbahner eisenbahnbegeisterte Zuschauer, die am liebsten ganz nah heran an die blühenden Landschaften treten. Unmöglich sei dies alles mit Abstandsregeln, sagt Seide.

Nach der Komplett-Unterbrechung des Vereinslebens im Frühjahr treffen sich die Vereinsmitglieder seit Juli wieder. Das Vereinsheim im denkmalgeschützten Straßenbahndepot Dornburger Straße bietet genügend Platz. Die Männer begannen, die in die Jahre gekommene H0-Großanlage zu überarbeiten. Die Schmalspuranlage Heinersgrün, die im Oktober 2019 als Baustelle präsentierte wurde, erhielt Erweiterungen. Eine große Straßenbahnanlage befindet sich bereits im Bau, denn im April 2021 feiert die Jenaer Straßenbahn ihren 120. Geburtstag.

Im hinteren Teil des Straßenbahndepots hat der Verein seine Räume, die zum Teil auch über zwei Etagen gehen. Ein richtiges Vereinsheim ist hier im Laufe der Jahre entstanden.

Das historische Plakat zur ersten Ausstellung im Jahre 1949. Sie fand in der Nordschule statt. Das Plakat hängt im Vereinsheim. Foto: Thomas Beier

Auch die Jugendgruppe rappelte sich. Sie kümmert sich um die Perfektionierung der bei Ausstellungsbesuchern beliebten Fahrrad-Modellbahn oder weitere Anlagenteile für die Spur 0. Tatsächlich gingen aus früheren Nachwuchsgruppen später Straßenbahnfahrer und Lokführer hervor, die zum Teil nun mit 300 Sachen im ICE unterwegs sind.

Haushaltssperre gilt auch im Verein

Anders als bei der großen Eisenbahn, die aus dem Konjunkturprogramm Geld für die Aufhübschung des Westbahnhofes bekommt, finanzieren Modelleisenbahner sämtliche Infrastruktur selbst. So waren die Ausstellungen immer ein wichtiger Einnahmeposten, aus dem zum Beispiel die Miete für das Straßenbahndepot bezahlt wurde. Im Moment lebt der Verein aus seinen Rücklagen. Es gilt eine Haushaltssperre, bis Besserung in Sicht ist.

Olaf Seide ist optimistisch, dass sich demnächst wieder die Tore zum Depot für eine Ausstellung unter halbwegs normalen Bedingungen öffnen können. 1990, als im Herbst alle Besseres zu tun hatten und die Modellbahnschau ausfiel, gab es im Folgejahr gleich zwei gut besuchte Ausstellungen.