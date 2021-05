Gut besucht war das Jenaer Paradies am Wochenende. Zapfenstreich war jeweils 22 Uhr.

Jena Mit 27,9 Grad war es das bisher wärmste Wochenende des Jahres

7,9 Grad Celsius war am Sonntag die Höchsttemperatur in Jena. Dementsprechend gut besucht war die große Rasenmühlen-Liegewiese im Jenaer Paradies. Flanieren, Ausruhen und etwas Sport waren angesagt. Andere Freizeiteinrichtungen in Jena sind derzeit wegen der Corona-Notbremse geschlossen. Auch eine Eröffnung der Freibäder steht vorerst nicht zur Debatte.