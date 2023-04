Große Überraschung bei der Feuerwehr Jena-Winzerla

Jena. Egon Dummer feiert sein 65. Dienstjubiläum. Mit dieser Überraschung hat er jedoch nicht gerechnet.

Egon Dummer war sichtlich gerührt als er aus dem Auto stieg, das ihm zur Feuerwache brachte. Circa 30 Feuerwehrmänner- und Frauen standen bereit, um den 82-Jährigen in Empfang zu nehmen. Er feierte am vergangenen Freitag 65. Dienstjubiläum bei der Freiwilligen Feuerwehr Jena-Winzerla.

Von der großen Feier wusste er jedoch nichts. Unter einem Vorwand wurde er von den Kameraden zur Wache gebracht. Die ließen es sich nicht nehmen, ihr ältestes aktives Mitglied gebürtig zu feiern. Mit einem handgefertigten Zinnteller, der das Feuerwehrwappen und die eingravierten Glückwünsche trug, sowie einen Strauß Blumen würdigten die Feuerwehrleute das große Engagement von Egon Dummer.

Schon früh wurde das Interesse geweckt

Egon Dummers Interesse für die Feuerwehr wurde schon früh geweckt. Als Lehrling beobachtete er, wie die Feuerwehr Übungen machte. Das schien ihn so sehr zu beeindrucken, dass er dann 1958 der Betriebsfeuerwehr beitrat. Gefallen habe ihn vor allem die Kameradschaft, die zwischen den Feuerwehrleuten herrschte.

Das und die eigentliche Arbeit bei der Feuerwehr habe ihn auch so lange aktiv teilnehmen lassen. Dennoch sei die Arbeit als Feuerwehrmann nicht immer leicht gewesen. So blieb ihm ein Autounfall, bei dem fünf Brandtote zu beklagen waren, am eindrücklichsten in Erinnerung. Von 1981 bis 2003 war er Wehrführer bei der Feuerwehr in Winzerla.

Nach dem Hochwassereinsatz 2003 hat er sich dann aus dem aktiven Dienst zurückgezogen. Seit dem komme er jedoch immer noch regelmäßig zur Wache und betreut die Jugendfeuerwehr mit. In letzter Zeit sei es aufgrund von gesundheitlichen Problemen jedoch weniger geworden. Aber wann immer es geht, setzt er sich in den Bus und kommt runter zur Wache um das Beisammensein mit den Kameraden zu genießen.