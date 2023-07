Dieser Ahornbaum am Burgweg in Jena muss am Mittwoch gefällt werden.

Großer Ahornbaum am Burgweg in Jena wird gefällt

Jena. Am Burgweg in Jena muss am Mittwoch, 19. Juli ein großer Baum gefällt werden. Das ist der Grund

Am Burgweg in Jena muss am Mittwoch, 19. Juli ein großer Baum gefällt werden. Bei dem Baum handelt es sich um einen großen Ahorn zwischen der Straße und dem höher liegenden Gehweg. Der Baum wies seit Jahren eine stark nachlassende Vitalität auf und wurde so lange es ging erhalten.

So sah der Baum noch vor einem Jahr aus. Der Vitalitätsverlust und die Zunahme der abgestorbenen Kronenbereiche ist gut zu erkennen. Foto: Stadt Jena

In diesem Jahr war der Austrieb extrem gering, ein Erhalt des Baumes ist aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr möglich. Durch die großen abgestorbenen Kronenbereiche bestand bereits eine akute Bruchgefahr und der Baum muss zur Vermeidung von Schäden und Gefahren gefällt werden. Eine Ersatzpflanzung erfolgt. Der genaue Standort muss jedoch noch geprüft werden.