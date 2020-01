Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großer Andrang in der Jenaer Bücherei zwischen den Jahren

Wie Udo Henneberg (im Bild) bei der Rückgabe hatten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ernst-Abbe-Bücherei (EAB) „zwischen den Jahren“ besonders viel zu tun. EAB-Pressefrau Angela Schubert konnte das am Freitag auf Nachfrage der Redaktion statistisch eindrucksvoll belegen. Sie verglich exemplarisch den Donnerstag vor Weihnachten (19. Dezember) mit dem Donnerstag dieser Woche (2. Januar) in der Hauptstelle, alte Uni-Augenklinik. Am 19. Dezember: 1084 Ausleihen, 712 Verlängerungen, 1796 Ausleihen samt Verlängerung, 1633 Rückgaben. Am 2. Januar: 2503 Ausleihen, 1219 Verlängerungen, 3722 Ausleihen samt Verlängerung, 2694 Rückgaben. „Wir hatten am vergangenen Donnerstag das Doppelte eines normalen Donnerstags. Bei den Rückgaben zu beachten: Alle Exemplare müssen kontrolliert und eingestellt werden.“