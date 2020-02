Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großes Glück bei Straßenbahn-Unfall - Kaum Raser auf B88

Großes Glück bei Straßenbahn-Unfall

Großes Glück hatte Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Radfahrer (53), der in Jena auf den Holzmarkt aus Richtung Neugasse fuhr und dabei eine Straßenbahn übersah. Die Bahn fuhr auf den Holzmarkt aus Richtung Löbdergraben in Richtung Teichgraben und hatte Vorfahrt. Beim Zusammenstoß blieb der Radfahrer unverletzt, lediglich sein Rad wurde beschädigt.

Kaum gerast auf der B 88

Auf der B 88 in Großeutersdorf gab es am Montag zwischen 13 und 21 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle. 742 Fahrzeuge durchliefen die Messstelle auf der 50er-Strecke, doch lediglich 16 fuhren zu schnell. Gegen zwei Fahrer, so auch den schnellsten mit 77 km/h, mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden, die anderen 14 Fahrer lagen noch im Bereich von Verwarngeldern.