Großes Weihnachtssingen in Jena: Alle Karten sind bereits ausverkauft

Jena. Am 22. Dezember singt der größte Jenaer Weihnachtschor: Wie viele Besucher in der Fußballarena erwartet werden.

Das Große Weihnachtssingen im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ist ausverkauft. Wie die Betreibergesellschaft Elf5 am Mittwoch vermeldet hat, sind alle Eintrittskarten für die Veranstaltung am Freitag, 22. Dezember, vergriffen.

„Wir freuen uns schon jetzt riesig auf Euch“, heißt es in der Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X. Bei der Veranstaltung werden 8700 Sängerinnen und Sänger erwartet – soll es doch vor allem um das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern gehen. Ursprünglich hatte der Veranstalter angepeilt, 8000 Tickets abzusetzen.

Ein Stargast hat sich zur Veranstaltung angekündigt

Als Stargast beim Weihnachtssingen wird Bosse in der Fußballarena auftreten. Im Sommer war er erst in der Kulturarena zu Gast. Nun kommt der Musiker, der durch Hits wie „Der letzte Tanz“ und „Schönste Zeit“ bekannt geworden ist, erneut nach Jena.

Jenaer Weihnachtssingen 2022: Der Knabenchor der Jenaer Philharmonie bei der Zugabe. Foto: Tino Zippel

Die Bühne bietet Platz für den Knabenchor, den Philharmonischen Chor und das Bläser-Ensemble der Jenaer Philharmonie: Insgesamt 120 Personen sorgen für den musikalischen Rahmen. „Im Mittelpunkt stehen natürlich das gemeinsame Singen bekannter Weihnachtslieder und festliche Blechbläsermusik zur Weihnachtszeit“, sagt der Orchesterdirektor der Jenaer Philharmonie, Alexander Richter. Moderiert wird das Weihnachtssingen von Iris Pasold und Jens May von Antenne Thüringen.

Die erste Auflage des Weihnachtssingens im Jahr 2022 lockte 3300 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion. Zu diesem Zeitpunkt war nur die damalige Westtribüne geöffnet.

