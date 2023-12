Großes Weihnachtssingen mit 8700 Teilnehmern in Jena: Zum Abschluss gab es eine Überraschung

Jena Die Großveranstaltung im Jenaer Stadion war seit Wochen ausverkauft. Was die Besucherinnen und Besucher erlebt haben.

Das Große Weihnachtssingen im Jenaer Stadion hat eine große Spendensumme für soziale Projekte eingespielt. Die Stadionbetreibergesellschaft Elf5, die Sparkasse Jena-Saale-Holzland und der Arena-Namensgeber, das Ostthüringer Unternehmen „ad hoc“ überreichten 20.000 Euro zum Ende der Veranstaltung am Freitagabend.

Zu der zweiten Auflage des Weihnachtssingens waren 8700 Besucherinnen und Besucher in die Arena gekommen – seit Wochen war die Veranstaltung ausverkauft. Die Gäste erlebten einen abwechslungsreichen Abend, der trockeneres Wetter verdient gehabt hätte. Das Artistikstudio Toledos eröffnete gemeinsam mit Kindern der Tanzschule Näder, die im Mittelkreis ein Herz formten, den Programmteil. Das Bläserensemble der Jenaer Philharmonie, der Philharmonische Chor und der Knabenchor stimmten gemeinsam mit den Besuchern traditionelle Weihnachtslieder an.

Stargast Bosse singt drei Lieder mit großem Chor

Als Stargast trat im zweiten Programmblock Bosse mit seiner Gitarre auf die Bühne, sang mit einem vielstimmigen Chor drei seiner Hits und feierte Jena. Er wolle immer wieder in die Stadt zu Konzerten kommen, rief er und erinnerte ans Konzert in der Kulturarena. Die Fans bedauerten, dass er sich schnell verabschiedete und beim Finale fehlte.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es eine Überraschung für verschiedene Sozialprojekte. Neben dem Hospiz Jena erhielten das Kinder- und Jugendheim am Friedensberg, die NCL Stiftung, der Thüringer Hilfsfonds und auch das Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena eine Zuwendung. Wie die Summe von 20.000 Euro aufgeteilt wird, wurde nicht bekanntgegeben.

Kalender-Verkauf unterstützt Hospiz in Jena

Viele Besucherinnen und Besucher unterstützten das Hospiz Jena direkt mit einer Spende oder kauften den Benefizkalender, dessen Erlös der Einrichtung in Jena-Lobeda zugute kommt. Wer kurzfristig noch helfen möchte und ein Weihnachtsgeschenk sucht, bekommt die Kalender am Samstag bei den Rewe-Märkten in Jena-Nord, Lobeda-Ost, Winzerla und in der Neuen Mitte sowie bei Markgrafen-Getränkemarkt neben dem Aldi in Jena-Nord.