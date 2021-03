Grüne Frauen für Wahllisten-Parität in Jena

Es würden mehr Frauen in die Politik gehören. So haben am Internationalen Frauentag die Grünen-Stadträtinnen Margret Franz, Isabell Welle, Kathleen Lützkendorf und Ines Morgenstern die paritätische Besetzung von Wahllisten mit Frauen und Männern angemahnt. Politische Entscheidungen brauchten vielfältige Blickwinkel, um den Bedürfnissen aller in der Stadt bestmöglich gerecht zu werden. Auch sei auf familienkompatible Tagungszeiten zu achten. Die klassischen Rollenbilder müssten aufgebrochen werden. Wie weit der Weg noch sei, sehe man daran, dass nur 17 der 44 Sitze des Jenaer Stadtrats weiblich besetzt seien.