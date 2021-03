Grüne gegen sexistische und diskriminierende Werbung in Jena

Das Plakat von 2005 ist schon gehörig in die Jahre gekommen, sexualisierte Werbung findet sich jedoch auch 15 Jahre später noch vielfach in der Öffentlichkeit. Dagegen wollen die Jenaer Grünen mobilisieren.

Weibliche Busen und Beine auf Plakaten oder knackige Männerpopos als fragwürdige Werbebotschafter sollen nach Auffassung der Jenaer Grünen aus dem Stadtbild verschwinden. Dafür bringt Kathleen Lützkendorf, Mitglied der Grünen Stadtratsfraktion, im kommenden Stadtrat eine Beschlussvorlage zur Vermeidung sexistischer und diskriminierender Werbung in Jena ein.

"Noch immer begegnen uns oft konkrete Beispiele, in denen stark sexualisierte Frauen oder Männer ohne Zusammenhang für ein Produkt werben, obwohl solche Werbestrategien schon lange der Vergangenheit angehören sollten", argumentiert sie. Sexualisierte Filme in der Werbepause von regionalen Sportsponsoren seien andere Beispiele dafür. Auch Männer seien von sexistischen Werbeinhalten betroffen, "die Rollenklischees befeuern und uns am gesellschaftlichen Fortschritt hindern", sagt Lützkendorf. Es sei an der Zeit, diese Praxis zu beenden und Jena als Stadt mit klarem Bekenntnis gegen Diskriminierung und Sexualisierung zu positionieren.

Nach den Vorstellungen der Grünen Stadträte sollten verbindliche Leitlinien für alle Unternehmen und Vertragspartner, die mit der Stadt in Verbindung stehen, erarbeitet werden. Auch sollte eine Sensibilisierung in der Öffentlichkeit, in Unternehmen und Vereinen angestoßen werden. Dazu soll gemeinsam mit einer Vertretung von JenaWirtschaft, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Jena, dem Frauenzentrum Towanda, dem Beirat für Menschen mit Behinderung und dem Migrationsbeirat eine Sensibilisierungsstrategie entworfen werden. (AS)