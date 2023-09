Grüne: Jena soll nach dem Prinzip der Schwammstadt bauen

In einem Wohngebiet in Neu-Ulm läuft die Regenrinne mitten in der Straße. Die Stadt versucht bei Bauprojekten dafür zu sorgen, dass das Regenwasser von versiegelten Flächen möglichst nah im Grundboden versickert.

Jena. Die Fraktion bringt einen Antrag in den Stadtrat ein. Prämien für die Bürger, die private Flächen entsiegeln.

Wasser wie mit einem Schwamm aufsaugen, damit es später wieder abgegeben werden kann: So funktioniert – vereinfacht gesagt – eine Schwammstadt. Die Bündnisgrünen wollen, dass in Jena künftig nach diesem Prinzip gebaut wird. Zu dem Antrag, der am kommenden Mittwoch in den Stadtrat eingebracht wird, gehört auch die Forderung, dass Bürgerinnen und Bürger finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie private Flächen entsiegeln.

Unter dem Begriff Schwammstadt würden verschiedene Maßnahmen zusammengefasst, die das Ziel haben, Regenwasser direkt im Stadtgebiet aufzunehmen und zu speichern. Wird Wasser mehrheitlich kanalisiert und abgeleitet, drohten im Extremwetterfall Überschwemmungen. „Wo immer möglich, muss Regenwasser daher versickern können. Die Anlage von Retentionsräumen und Versickerungsflächen verbessert den Wasserhaushalt der Stadt, konsequente Begrünung schützt zusätzlich vor Überhitzung“, heißt es in dem Antrag unter anderem.

Ökologisch gesehen seien auch versiegelte oder nicht begrünbare Flächen im Privatbesitz ein Problem. Um möglichst viele geeignete Flächen zu entsiegeln, sollte die Entsiegelungsstrategie deshalb auch Anreize für die Umgestaltung von Flächen in Privatbesitz einschließen. So könne die Entsiegelung von versiegeltem Boden und dessen Begrünung auf privaten Grundstücken gefördert werden.

„Jena wird in Zukunft deutlich häufiger als bisher von extremen Wetterereignissen wie Starkregen betroffen sein. Überschwemmungen werden dabei durch einen hohen Anteil an versiegelten Flächen noch begünstigt – hier müssen wir jetzt gegensteuern und uns besser vor Hochwasser schützen“, sagt die bündnisgrüne Co-Fraktionsvorsitzende, Kathleen Lützkendorf.

