Grüner Treff in der Jenaer Lutherstraße

Jena. „Preis für Grüne Oasen in Jena 2023“: Warum der Innenhof der Familie Beckmann den Hauptpreis erhalten hat.

Familie Beckmann lebt in der Jenaer Lutherstraße. Den Innenhof hat die Familie zu einer wahren grünen Oase umgestaltet, dafür wurden die Beckmanns nun mit dem „Preis für Grüne Oasen in Jena 2023“ ausgezeichnet.

Hauptpreis für Familie Beckmann

Stellvertretend für alle Preisträger hat Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) der Gewinnerfamilie am Montag gratuliert: „Familie Beckmann hat aus einem normalen Innenhof mit viel Einsatz eine vielfältige Grüne Oase geschaffen.“ Durch Obstbäume, Hochbeete, Kräuter- und Staudenbeete sowie ,wilde‘ Bereiche mit Insektenhotel, Totholz, Vogelhäusern und -tränken werde Insekten und zahlreichen anderen Kleintieren Nahrung, Unterschlupf und Lebensraum mitten im dicht besiedelten Wohngebiet geboten. Abgerundet werde der Bereich durch eine Terrasse und Spielgeräte, die mehrere Familien und zahlreiche Kinder aus der Umgebung zum Verweilen und als Begegnungsort einlade, sagte Gerlitz bei der Vergabe des Hauptpreises, der mit 600 Euro und einem Gutschein der Gärtnerei Boock dotiert war.

Preis für Familie Thorleuchter

In diesem Jahr habe sich die Jury, bestehend aus Vertretern des Ehrenamtes und der Verwaltung, dafür entschieden, noch zwei weitere Preise und eine Anerkennung zu vergeben.

Ein Preisgeld von 600 Euro gehe so auch an die Familie Thorleuchter. Sie habe sehr viel Grün rund um ihr Haus in der Camsdorfer Straße 37 geschaffen. Der unversiegelte Vorgarten ist mit einer Hecke, Rosensträuchern, Obstbäumen und einer ausgedehnten Blumenwiese gestaltet, an der Hausfassade rangt wilder Wein und im Innenhof steht eine große Weide neben bepflanzten Kübeln und einem Hochbeet. Das falle in einer sonst wenig begrünten Straße auf, heißt es in der Begründung der Jury.

Preis für Jörg Gandke

Jörn Gandke und seine Mitstreiter können sich über ein Preisgeld von 500 Euro sowie einen Gutschein von Boock freuen. Mit viel persönlichem Engagement haben die Jenaer auf einer Grünfläche zwischen den Wohnblöcken des Spitzweidenwegs 61-75 mit Zustimmung der Wohnungsgenossenschaft, einen großen Blühstreifen mit einer mehrjährigen Blühmischung mit heimischen Pflanzen sowie Beete mit Nutzpflanzen angelegt.

Anerkennung für Unternehmen

Auch ein Jenaer Unternehmen wurde mit einer Anerkennung und 300 Euro Preisgeld gewürdigt. Die Jenaer Antriebstechnik GmbH lasse auf ihrem Firmengelände in der Buchaer Straße 1 Platz für Natur. Hier sind eine Streuobstwiese, ein geöffneter Bachlauf, ein Teich und ein Lesesteinhaufen angelegt – auch Bienenvölker haben hier ihr Domizil. Es gibt eine Dachbegrünung mit Bewässerung durch gesammeltes Regenwasser, das Gelände ist relativ wenig versiegelt und die Außenanlage ist naturbelassen. Die bedarfsgerechte Pflege der Außenanlagen unter Mitwirkung des Mitarbeitervereins Antriebsgefährte e.V. sowie die Bekämpfung der invasiven Zackenschote auf dem Betriebsgelände würden deutlich über die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hinaus gehen.

Preise für „Grüne Oasen in Jena 2024“

Die Stadt Jena und die Jury möchte schon jetzt alle Besitzer und Gestalter besonders gelungener begrünter Fassaden, Dächer, Balkons, Vorgärten, Innenhöfe und Brachflächen dazu einladen, sich um den „Preis für Grüne Oasen in Jena 2024“ zu bewerben. Prämiert werden können sowohl längerfristig als auch temporär begrünte Objekte.

Bewerben können sich Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Verbände, Planungsbüros, Architekten/-innen, die ein begrüntes Objekt besitzen und/oder Projekt geschaffen haben und vom Eigentümer berechtigt worden sind, am Wettbewerb teilzunehmen. Die genauen Informationen zur Bewerbung und Bewerbungsfristen werden Anfang des kommenden Jahres bekannt gegeben.

Neben dem Preis „Grüne Oasen in Jena“ gibt es die Förderrichtlinie „Grüne Oasen in Jena“. Diese sieht Zuschüsse für Gebäudebegrünung, Flächenentsiegelung/ Freiflächengestaltung und insektenfreundliche Grünflächengestaltung vor.

Mehr Infos gibt es unter: https://service.jena.de/de/gruene-oasen

red