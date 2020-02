Die alte Gemüsehalle wird von den Bauern der Gleistal Agrargenossenschaft nicht mehr benötigt. Ein Betrieb, der sich mit Baumpflege beschäftigt, hat sich hier angesiedelt, aber es gibt noch freie Flächen. Mit einem B-Plan für ein Gewerbegebiet will die Gemeinde jetzt die Ansiedlung neuer Unternehmen fördern.

Golmsdorf. Die Hallen, in denen früher in Golmsdorf Kohl gelagert wurde, brauchen die Landwirte nicht mehr. Interessenten gibt es jedoch.

Grünes Licht für mehr Gewerbe in Golmsdorf

Die ganz großen Unternehmen gibt es nicht in Golmsdorf. Doch zahlreiche Handwerker und Gewerbetreibende, die hier zu Hause sind, sorgen für stetige Gewerbesteuer-Einnahmen der Gemeinde. Im vergangenen Jahr konnte sich die Gemeinde sogar über ein ordentliches Plus in der Kasse freuen. „Vor allem die Firmen, die auf dem Gelände der Agrargenossenschaft angesiedelt sind, haben daran ihren Anteil“, freute sich Bürgermeister Peter Ganß.

Interesse für Ansiedlung auf dem Land ist da Damit diese Entwicklung anhält, hat der Gemeinderat sich seit längerem um einen Bebauungsplan für das Areal am Ortsrand von Golmsdorf bemüht. Denn der Ansiedlung neuer Firmen stand bisher entgegen, dass das Gelände im Außenbereich der Gemeinde liegt und planungsrechtlich nur als Sonderfläche Landwirtschaft gilt. Doch sowohl beim Bürgermeister als auch beim Chef der Agrargenossenschaft, Ralph Wickler, gibt es immer wieder Nachfragen von interessierten Gewerbetreibenden oder Firmen, die gern in Golmsdorf, im Speckgürtel von Jena, ansässig werden wollen. Neuansiedlungen brauchen B-Plan Platz dafür wäre auf dem Gelände der Agrargenossenschaft auch noch. So werden einige Hallen, in denen früher Kohl gelagert oder Chicorée angebaut wurde, heute nicht mehr benötigt. „Als Strohlager sind diese 3000 Quadratmeter aber eigentlich zu schade“, sagt Wickler. Mit wenig Aufwand könnte aus den kalten Hallen ein ansprechendes Domizil für Gewerbe werden. Zumal der Landwirtschaftsbetrieb gerade mit über 700.000 Euro den eigenen Wirtschaftshof optisch und energetisch saniert. „Der B-Plan ist im Gemeinderat beschlossen worden, er liegt nun beim Kreis“,sagt Ganß. Er hofft gemeinsam mit Agrar-Chef Wickler, dass man dort möglichst schnell entscheidet.