Grundstein für 128 neue Sozialwohnungen in Jena

Jena. Erlenhöfe: Eines der größten geförderten Neubauvorhaben der sozialen Wohnraumförderung in Thüringen.

Für das Wohnungsbauvorhaben „Erlenhöfe“ ist am Donnerstag der Grundstein gelegt worden. Insgesamt entstehen in Jena-Ost 140 neue Wohnungen, davon 128 Sozialwohneinheiten, für Gesamtkosten in Höhe von 50,6 Millionen Euro. Das Vorhaben der Wohnungsgenossenschaft „Carl-Zeiss“ ist eines der größten geförderten Neubauvorhaben der sozialen Wohnraumförderung in Thüringen.

Der überwiegende Teil der Wohneinheiten – insgesamt 109 – wird barrierefrei sein. Zudem sollen weitere acht Wohnungen barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. Von Einraum- bis Siebenraumwohnungen werden alle Wohnungsgrößen zur Verfügung stehen. Die Wohnungen sollen 2024 bezugsfertig sein. Der Mietpreis für die Sozialwohnungen ist für zwanzig Jahre gedeckelt und liegt zu Beginn bei 5,90 Euro pro Quadratmeter netto kalt.

Die „Erlenhöfe“ sind von Beginn an ein außergewöhnliches Wohnungsbauvorhaben: Bereits das Vergabeverfahrender Stadt Jena war anders als sonst: Das 15.500 m² große Baufeld ging nicht an den meistbietenden Investor, sondern den Vorzug hatten Projektentwickler, die ein überzeugendes Konzept vorlegten.

Das Projekt ist in Modulbauweise geplant. Die Wohnungen lassen sich später an veränderte Bedürfnisse leicht anpassen. Ungewöhnlich ist die künftige Wärmeversorgung der Wohnanlage: Die zum Kommunalservice Jena (KSJ) gehörende Gärtnerei Talstein verbrennt durch Pflegemaßnahmen anfallende Holzhackschnitzel in einem Biomassekessel. Dieser Kessel liefert die Wärmegrundlast für die Gärtnerei und künftig auch für die Wohnungen der Erlenhöfe. Das Blockheizkraftwerk (kurz BHKW) produziert 5500 Stunden im Jahr Wärme und Strom. Der Strom aus dem BHKW wird über ein eigenes Stromnetz den Mietern direkt zur Verfügung gestellt. Zusätzlich steht den Mietern auch Mieterstrom über Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern zur Verfügung.