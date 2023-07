Gruppe auf Diebestour und Verletzter bei Auffahrunfall – die Polizeimeldungen aus Jena

Jena Bei der Suche nach mutmaßlichen Ladendieben bittet die Polizei um Mithilfe. Das sind die Meldungen aus Jena.

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurden zwei Securitymitarbeiter in der Goethe Galerie auf eine vierköpfige Personengruppe im Erdgeschoss vor einem Drogeriemarkt aufmerksam, da diese Preisschilder und Etiketten von Kleidungsstücken entfernten. Die drei Männer und eine Frau hatten den Angaben zufolge einen Kinderwagen bei sich. Als sie angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht, teilte die Polizei mit.

Den Securitymitarbeitern gelang es, einen Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten, die anderen drei Verdächtigen konnten aus der Goethe Galerie in Richtung Holzmarkt flüchten. In den Taschen konnten mehrere neuwertige Bekleidungsstücke gefunden werden. Wegen der fehlenden Etikette konnten sie möglichen Geschäften bisher noch nicht zugeordnet werden. Die Ermittlungen dazu laufen.

Die Ladendiebe konnten von den Securitsmitarbeitern nur vage beschrieben werden. Das ist über sie bekannt:

1. weibliche Täterin:

ca. 160 cm groß

blonde Haare zum Zopf gebunden

unterwegs mit einem beige-/ gold-/ bronzefarbenen Kinderwagen

2. männlicher Täter:

weißes T-Shirt

schwarzes Basecap

3. männlicher Täter:

dunkles T-Shirt

schwarzer Anglerhut

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

Mopedfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Am Freitagmorgen wurde die Jenaer Polizei über einen verletzten Mopedfahrer in der Winzerlaer Straße, Ecke Rudolstädter Straße informiert. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer auf das an der Fußgängerampel haltende Kleinkraftrad auf. Hierbei stürzte der 40-jährige Mopedfahrer und zog sich leichte Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel zu. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Der Mopedfahrer kam in ein Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.