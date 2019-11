Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gruseliges im Dornburger Schloss

Einer Gruselgeschichte lauschen und dann im Dämmerlicht mit einer Laterne in der Hand einige Räume eines Schlosses erkunden: Das können Kinder und ihre Eltern am Freitag, 22. November, in Dornburg erleben. Unter einer Bedingung: Sie müssen in Dornburg zu Hause sein.

Die besondere Führung hat Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck organisiert, „um junge Familien aus Dornburg in unsere Einrichtungen zu locken“. Sie habe beobachtet, dass Einheimische viel zu selten den Schlössern einen Besuch abstatten, obwohl doch Kinder hier freien Eintritt haben.

Mit der Gruselführung will die Chefin der Schlösser die Neugier auf die Kleinode vor der eigenen Haustür wecken. Zum Abschluss gibt es auf dem Schlosshof eine Stärkung vom Grill. Es wird gebeten, nur Lampions mit elektrischem Licht mitzubringen, bitte keine hellen Taschenlampen oder Handy-Taschenlampen. Und es wird empfohlen, sich warm anzuziehen.