„Gruselkino“ im Hummelshainer Schloss

Hummelshain. Im Neuen Jagdschloss in Hummelshain wird zu einem Gruselkino eingeladen. Dabei soll es auch eine besondere Überraschung geben.

Zum „Gruselkino“ wird an diesem Samstag, 15. Juli, um 21 Uhr in das Neue Jagdschloss in Hummelshain eingeladen. Gezeigt wird der Fantasy-Thriller „The Forbidden Girl“, der im Jahr 2012 im Schloss gedreht wurde und nun erstmals vor Ort gezeigt werden kann, wie der Förderverein Schloss Hummelshain mitteilt.

Als besondere Überraschung werde zu einem Rundgang durch das nächtliche Schloss eingeladen, bei dem einige Kulissen des Films in Augenschein genommen werden können. Besucherinnen und Besucher sollen dafür Taschenlampen mitbringen.

Wer am „Gruselkino“ im Neuen Jagdschloss Hummelshain teilnehmen möchte, muss sich laut Ankündigung zuvor unter Telefon 036424/51919 anmelden.