Gut informiert und völlig verunsichert

Jena Jördis Bachmann über weiße Transporter, Beipackzettel und schräge Vögel

Mein Vater ist ein, sagen wir, unkonventionelles Unikum, er redet gern und viel mit allen Menschen, mit Kindern und Erwachsenen. Ich erinnere mich an einen Spaziergang, der uns vorbeiführte an einem Garten, in dem ein etwa drei- oder vierjähriges Mädchen spielte. Mein Vater sprach das Kind unbedarft über den Zaun hinweg an. Ich erinnere mich nicht mehr, was er sagte. Sicher machte er irgendwelche Kinderwitzchen und versuchte, das Mädchen zum Lachen zu bringen. Aber ich erinnere mich an den unangenehmen Gedanken, der mir damals kam: Wenn er das macht, ohne meine Begleitung, könnte das komisch aussehen. Männer, die Kinder ansprechen, stehen schnell unter Verdacht.

In Transportern sitzen nicht selten Männer – Handwerker oder Zusteller beispielsweise, potenziell also auch Personen, die nach einer Adresse suchen und unter Umständen auch mal Kinder nach dem richtigen Weg fragen könnten. Jenas Gleisbettfahrer zeigen ja, dass ein Navi nicht immer zum Ziel führt. Es ist denkbar, dass die genannten Punkte zur Entstehung einer Transporter-Panik unter Eltern geführt haben. Doch denkbar ist ja nun mal alles. Und alles, was gedacht wird, wird auch verbreitet, schnell und grenzenlos – über die sozialen Medien, und ja, auch über die Nachrichtenportale.

Einen Hinweis von besorgten Eltern jedenfalls, die glauben, etwas Verdächtiges beobachtet zu haben, kann man nicht ignorieren. „Passiert etwas, heißt es, ihr habt ja nichts gemacht“, sagt Kulturanum-Schulleiter René Gretscher. Richtig! Also informiert man, versucht zu sensibilisieren, jeden Hinweis ernst zu nehmen. Ich muss an Beipackzettel von Medikamenten denken oder an Ärzte, die den Patienten vor der OP über mögliche Risiken aufklären. Man muss informiert darüber sein, was passieren könnte, um zu entscheiden, wie man handelt. In diesem Sinne hat die Schule alles richtig gemacht und die Eltern informiert. Manchmal machen Informationen aber auch einfach nur Angst und lähmen, statt handlungsfähig zu machen: Nehme ich jetzt die Schmerztablette, wenn sie ja als Nebenwirkung Schmerzen auslösen kann?

Die Information der Schule kann also auch die Vorstellung vorm bösen Mann im weißen Transporter verfestigen und Eltern ängstigen. Die meisten Eltern werden die Information der Schule sicher richtig einzuordnen wissen. Ein Gespräch mit den Kindern kann nichts schaden. Aber falls mal ein etwa 70-jähriges, unkonventionelles Unikum über den Zaun schaut und ein Kind anspricht, bitte nicht gleich die Polizei rufen. Es könnte ein ganz unterhaltsamer Typ sein.