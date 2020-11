Gute Freunde: 13 und Corona

Freitag, der 13.: Der Unglückstag und Corona sind offenbar ziemlich beste Freunde und machen einen auf dicke Hose, wenn sie unterwegs sind. Irgendwie, denn der Freitag, 13. März, ist eine Zäsur. Mit Allgemeinverfügungen verschärft die Stadt die Corona-Regeln, Veranstaltungen werden reihenweise abgesagt, am Abend kommt das Coronavirus nachweislich auch in Thüringens zweitgrößter Stadt an: In Jena werden die ersten Infektionen bekannt.

Und dann überschlagen sich die Ereignisse, denn vom 17. März an müssen die Gaststätten schließen. Freitag, 13. November: Die Gaststätten sind schon wieder geschlossen und Jena meldet die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Das alles sind beunruhigende Nachrichten, zumal die Fallzahlen bundesweit steigen, obwohl seit Monatsbeginn verschärfte Maßnahmen greifen. Freitag, der 13. im Jahr 2021? Er kommt im August, wobei es das einzige Mal in diesem Jahr ist, wo Wochentag und Unglückszahl aufeinandertreffen. Vielleicht sind es dann andere Schlagzeilen, die den Tag prägen. Immerhin gehen Gesundheitsexperten davon aus, dass ein Impfstoff im ersten Quartal 2021 erhältlich ist. Nicht am Freitag, sondern am Mittwoch spielt sich gegen 22 Uhr Bemerkenswertes im Stadtrat ab. In nicht einmal fünf Minuten wird der Jahresabschluss für die Stadtwerke durchgepeitscht. Tatsächlich, Tagesordnungsroutine, doch angesichts der Versuche der Politik, sich von dem Geschäftsführer-Duo zu trennen, ist die Aufmerksamkeit da. Kein böses Wort, keine Andeutung prägen allerdings die Szenerie. Am Abend zuvor treffen Stadtspitze und die Geschäftsführer zusammen. So stellt sich weiterhin die Frage: Wem nützt es? Geht es nur um das Zwischenmenschliche? Oder spielen doch Pläne eine Rolle, die Unternehmensstruktur zu verändern und einen Gesellschafter herauszudrängen, um die Gewinnausschüttung aus Sicht der Stadt zu erhöhen. Ich bin mir sicher: Am 13. August 2021 sind wir alle sehr viel schlauer. Kindergarten und Schule in Jens geschlossen