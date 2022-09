Gute Wahl beim Wenigenjenaer Sommerfest

Jena. Der neuer Veranstaltungsort in Wenigenjena bewährte sich sogar beim Platzregen.

Nach diesem Wochenende sieht es ganz danach aus, dass Wenigenjena einen neuen Festplatz gefunden hat! Gut eingekuschelt zwischen Leonardo-Schule, Jenzigweg-Sporthalle und Postsportplatz, verwandelte sich der Parkplatz in eine Partyfläche für das Sommerfest. Bei dem Platzregen

Die Ukrainerin Oksana Tymkin bei ihrem Auftritt, der auch ein Dankeschön an die Jenaer war für die Aufnahme nach der Flucht. Foto: Thomas Beier

kurz nach der Eröffnung am Sonnabend stellte sich zudem ein weiterer Vorteil heraus: Ein Teil der Stände konnte vorübergehend in die Schulaula verlegt werden, und dann ging es auch schon draußen weiter: Vereine, Kitas und Schulen präsentierten sich, die Musik war gut und das Feuerwerk lang.

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“, lautete das Motto des Festes. Das dachte sich wohl auch die Tanzformation „Universe Skippers“, die sich vom Regen nicht davon abhalten ließ, ihre mit Seilen und Sprüngen sehr lebhafte „Homeoffice-Show“ vorzuführen. Zuvor hatten etwas ältere Gäste an den Biertischen die unglaubliche Kondition der Tänzer bewundert. „Keine Angst, kommen Sie zum Training, die Lernkurve ist enorm steil“, sagte Universe-Skippers-Sprecherin Laura Sperl später als Einladung.

Vorbereitet wurde das Fest von einem ehrenamtlichen Team aus Bürgern des Stadtteils. Einen kleinen Teil von ihnen bat Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke auf die Bühne, nachdem Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) berichtet hatte, was ihn persönlich mit dem Stadtteil verbindet. Er wohnte bis 2008 in der Magnus-Poser-Straße, geht hier in ein Fitnessstudio und nutzt das Wenigenjenaer Ufer gern für Walk-and-Talk-Meetings. Später redete Haschke mit dem OB noch über die Camsdorfer Straße, ein Projekt, das, wie sie sagte, kommunikativ nicht so glücklich lief.