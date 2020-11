Der Zustand von Saale, Roda und deren Zuflüssen beschäftigt in der kommenden Woche die Mitglieder des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) Obere Saale/Roda. Bei einer Versammlung in Stadtroda am Mittwoch werden sie über aktuelle Aufgaben des erst in diesem Jahr gegründeten Verbandes sprechen.

„Wir sind immer noch dabei, uns einen Überblick über die Situation der Gewässer zweiter Ordnung zu verschaffen, für die wir jetzt Verantwortung tragen“, sagt Verbandsvorsteher Carl Krumbholz. In den vergangenen Wochen hätten die Gemeinden viele Zuarbeiten gemacht, um aussagefähige und aktuelle Gewässerkarten des Verbandsgebietes erstellen zu können. Bei Vorort-Terminen und Begehungen mit dem zuständigen Wasseringenieur sollen die Zustände der Bäche und Flüsse genau dokumentiert werden. Daraus soll eine Prioritätenliste für die dringendsten Arbeiten erstellt werden. Dem GUV gehören 107 Gemeinden an, darunter die Großstadt Jena, Rudolstadt, Eisenberg und Bad Sulza. Das Verbandsgebiet erstreckt sich über 93.000 Hektar.