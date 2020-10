Halloween: Kleine Geister ziehen durch Kahla

Süßes, sonst gibt’s Saures! – Das Jahr mag zwar schon gruselig genug gewesen sein, aber auf Halloween soll zugunsten der jungen Kahlaer nicht verzichtet werden. Daher können sich die kleinen Hexen, Geister und andere gespenstische Gestalten am Sonnabend, 31. Oktober, in ihre Kostüme werfen, um mit Abstand einen schönen Halloween-Umzug zu erleben.

Der Verein Purzelbude mit Claudia Seibel als Vorsitzende hat den Straßenumzug mit der Stadt initiiert. „Toll, dass wir so viel Zuspruch vom Bürgermeister und vom Hauptamtsleiter bekommen“, sagt sie. So sei es möglich, ab 17 Uhr auf den Markt zu laden, wo der Verein ein kleines Programm aufführt.

Alternative bei Corona-Einschränkungen vorbereitet

Lampions und Fackeln sollten die Besucher nicht vergessen. Michael Streipart mit seinem Musik-Traktor führt die gruseligen Gestalten anschließend zum Gasthaus Rosengarten am Sportplatz, wo eine süße Überraschung auf alle wartet. Der Hintergedanke bei der Aktion sei auch, dass die Kinder nicht betteln gehen, sondern verpackte Süßigkeiten an einem Ort erhalten, sagt Vereinsmitglied Udo Stangneth. Corona-konform muss ohnehin alles bleiben, so sind wie gehabt die Mindestabstände einzuhalten. „Und Masken mitzunehmen, ist ja heute nicht Neues.“

Die Freiwillige Feuerwehr unterstütze die Aktion. Jeder Bürger kann zudem seinen Beitrag leisten, indem er süße Spenden im Rosengarten abgibt. Die einzeln verpackten Süßigkeiten werden bis zum 29. Oktober von Claudia und Janos Seibel angenommen. Sollten die Corona-Fallzahlen bis dahin über den kritischen Wert liegen und der Umzug auf der Kippe stehen, wollen die Organisatoren dennoch dafür Sorge tragen, dass die Präsente bei den Kindern ankommen. „Dann werden wir Geschenkbeutel ausgeben“, sagt Stangneth.

Der Purzelbude e.V. will nach den Corona-Einschränkungen wieder präsenter in Kahla auftreten mit Tanz- und Musikgruppen sowie Kabarett für Kinder. Derzeit sind 20 Mitglieder dabei.