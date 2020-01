Handwerk braucht neue Chefs und junge Leute

Jena. Trotz guten Berufs- und besten Aufstiegschancen fehlt es in Jena und im Saale-Holzland an Nachwuchs. Jeder dritte Betrieb braucht bald einen neuen Chef.

Die Küche soll gemalert werden, die Heizung leckt oder die Spülmaschine hat nach dem Dauereinsatz über die Feiertage den Dienst quittiert? Wer zur Zeit einen Handwerker braucht, ist gut beraten, Geduld zu haben. Mal eben schnell einen Termin zu bekommen, ist nicht. Höchstens mittelfristig werden Termine angeboten.

Gute Umsätze im Handwerk lassen auch Löhne der Mitarbeiter steigen

Handwerker haben gut zu tun, ihre Auftragsbücher sind meist voll. Wartezeiten auf Termine für die Wohnungsrenovierung, den Zaunbau oder die Fensterreparatur sind entsprechend lang. „Ja, das zu Ende gegangene Jahr 2019 war ein gutes Jahr für das Handwerk, was die Aufträge angeht“, sagt Thomas Jüttner, Kreishandwerksmeister für die Region Jena und Saale-Holzland. „Die Auftragsbücher sind über ein Vierteljahr gut gefüllt bei vielen Kollegen.“

Die Unternehmen hätten gut Geld verdient, auch die Mitarbeiter könnten zufrieden sein, weil die Löhne wieder gestiegen seien im letzten Jahr. „Wenn du gute Leute hast, willst du die ja behalten“, erklärt er. Denn das sei das eigentliche Problem: gute Leute werden eigentlich in allen Innungen gebraucht. Dass es in vielen Firmen lange Wartezeiten auf Termine gebe, sei dem fehlenden Personal geschuldet. Die Zahl der Handwerksbetriebe sei relativ stabil, jedoch sinke die Zahl der Mitarbeiter. Einzige Chance sei, den Nachwuchs selbst auszubilden. Dabei seien die Unternehmen sehr aktiv. „Wir haben es in der Kreishandwerkerkerschaft im letzten Jahr wieder geschafft, 200 Lehrverträge zu unterzeichnen. Doch gebraucht werden eigentlich doppelt so viele“, erklärt Jüttner.

Junge Leute wissen zu wenig über das Handwerk

„Wir machen wirklich viel, gehen in die Schulen direkt, um unsere interessanten Berufe vorzustellen, nehmen an Berufsmessen teil und sind Partner bei Projekten wie dem Lindenberg-Musical, das Schüler der Ganztagsschule in Milda, der Lobdeburg- und Leonardo-Schule in Jena gemeinsam aufgeführt haben. Dort haben Handwerksbetriebe bei der Kulissenherstellung und beim Bühnenbild den jungen Leuten Anleitung gegeben“, erzählt er. „Immer wieder stellen wir dabei fest, dass Kinder und Jugendliche kaum eine Vorstellung von Handwerksberufen haben und oft überrascht sind, was das Handwerk ihnen zu bieten hat“. Und das seien sowohl gute Berufs- als auch beste Aufstiegschancen.

Auch in der Tischlerei Do+Ca von Markus Seibt in Camburg kümmert man sich um den eigenen Nachwuchs. Zu den fünf Lehrlingen gehören Frederik Frank (r.) und Kathleen Seibt, die jüngere Tochter des Firmeninhabers. Foto: Angelika Schimmel

Das kann Enrico Dunkel-Ziegler nur bestätigen. Der junge Mann hatte vor zehn Jahren als Mitarbeiter bei der Baufirma Tamm und Heppner angefangen zu arbeiten. Und hat offenbar seinen Job gut gemacht, denn irgendwann habe Thomas Heppner ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könne, einmal in die Firmenleitung aufzusteigen.

„Da habe ich dann also zwei Jahre lang neben der Arbeit an den Wochenenden für die Meisterprüfung gelernt, habe meinen Maurermeister gemacht und bin dann als Geschäftsführer mit in die Firma eingestiegen. Auch Kollege Markus Veit ist den gleichen Weg gegangen, allerdings hat er die Meisterausbildung in Vollzeit in nur einem Jahr durchgezogen.

Um die Firmennachfolge muss sich bei der Dunkel, Veit & Heppner GmbH in Jena also niemand Sorgen machen.

Jeder dritte Betrieb braucht bald neuen Chef

In anderen Unternehmen aber schon. „Etwa jeder dritte Handwerksbetrieb braucht in den nächsten fünf Jahren einen neuen Chef“, weiß Kreishandwerksmeister Jüttner. „Viele Meister unterstützen junge, engagierte Leute aus den eigenen Reihen dabei, die nötige Qualifikation zu erlangen. Aber oft scheuten geeignete Männer und Frauen die Verantwortung. „Ja, als Firmenchef muss man auch soziale Verantwortung übernehmen, man ist nicht nur für die eigene Familie, sondern auch für die der Mitarbeiter verantwortlich. Das kann schon mal anstrengend sein“, räumt Thomas Jüttner ein, dessen Firma selbst 20 Mitarbeiter zählt.

Beleg dafür, dass es dem Handwerk in Jena und im Saale-Holzland gut geht, ist für Jüttner und Dunkel-Ziegler auch, dass es im vergangenen Jahr nur wenige Insolvenzen gab“. Allerdings hätten einige Meister aus Altersgründen ihre Firma geschlossen, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben. „Wir als Kreishandwerkerschaft helfen gern, alte Meister mit jungen Leuten zusammenzubringen, die Interesse an einer Geschäftsübernahme haben“, erklärt Jüttner.

In der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis sind aktuell rund 300 Betriebe in elf Innungen organisiert. Diese Unternehmen beschäftigten noch etwa 1500 Mitarbeiter. Die Zahl der Handwerksbetriebe in der Region liegt jedoch deutlich höher, bei über 1300 Betrieben. Im Durchschnitt haben die Firmen vier bis fünf Mitarbeiter.

Die Thüringer Handwerkskammern hatten zuletzt im Juni 2019 in ganz Ostthüringen 9374 Unternehmen mit 44.500 Beschäftigten registriert. Ein Jahr zuvor waren noch 45.000 Mitarbeiter in 9475 Firmen beschäftigt. Dieser Abwärtstrend müsse gestoppt werden, wenn die Gesellschaft auch in Zukunft funktionieren soll.