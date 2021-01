Handwerk in der Region Jena durchlebt 2020 Höhen und Tiefen

„Das Jahr 2020 hätte für das Handwerk rundum ein gutes werden können. Unsere Handwerker sind erfolgreiche Unternehmer, die in der Region verwurzelt sind. In den vergangenen Jahren haben sich die meisten Betriebe und deren Umsätze sehr gut entwickelt, das Ansehen des Handwerks ist bei der Kundschaft gewachsen“, sagt Thomas Jüttner. „Die Auftragslage in den meisten Branchen ist gut, das merkt man, wenn man einen Handwerkertermin vereinbaren möchte. Von gleich auf jetzt geht das meist nicht. Und die Kunden wissen die Arbeit der Handwerker zu schätzen - große Zahlungsausfälle, wie sie viele Betriebe in den 1990er Jahren zu beklagen hatten, gibt es kaum noch“, ergänzt Uwe Lübbert. Doch dann kam Corona und die Auswirkungen der Pandemie trafen auch die Handwerksbetriebe in Jena und im Saale-Holzland.

Friseure, Kosmetiker, Bäcker und Fleischer besonders unter Druck

„Kosten und Aufwand für die Infektionsschutzmaßnahmen mussten die meisten Firmen schultern, aber einige Branchen wurden besonders hart getroffen. Friseure oder Kosmetiker etwa leiden unter den verordneten Betriebsschließungen im Lockdown extrem, manche sind am Jahresende in der Existenz bedroht“, räumte Jüttner ein.

Auch andere Branchen mussten herbe Einschnitte hinnehmen, etwa Bäcker und Fleischer. „Denen sind erhebliche Umsätze weggebrochen, weil Lieferungen an Hotels und Gaststätte nicht gebraucht wurden, das Cateringgeschäft kam zum Erliegen, weil keine großen Veranstaltungen und Feiern stattgefunden haben“, erklärte der Kreishandwerksmeister.

Allerdings sei durch die Ausgleichszahlungen des Bundes einiges an Risiko abgefangen worden. „Ohne die Hilfen des Bundes wären einige Betriebe schon pleite gegangen“, sagte Jüttner.

Zuversicht wird branchenübergreifend geringer

Kein Wunder, dass unter der Gesamtsituation der Optimismus im Handwerk litt. „So sprachen im Herbst 2020 bei den Betrieben im gewerblichen Bereich nur noch 40 Prozent von einer guten Auftragslage, ein Jahr zuvor waren das noch 66 Prozent“, ergänzte Uwe Lübbert. „Im Gesundheitsgewerbe reden nur 19 Prozent, im Nahrungsmittelgewerbe nur 26 Prozent von einer guten Geschäftslage.

„Auch macht sich bei den Handwerkern die Sorge breit, dass im neuen Jahr, wenn die Steuern steigen und Kurzarbeit anhält, sich die Kunden manchen Auftrag vielleicht nicht mehr leisten können“, erklärte Jüttner.

Selbst im Bau- und Ausbaugewerbe machte sich die Pandemie bemerkbar. „Im Frühjahr gab es nur wenig Krankschreibungen auf dem Bau, doch am Jahresende stieg die Zahl. Auch, weil die Mitarbeiter bei geschlossenen Schulen und Kindergärten die Kinderbetreuung selbst übernehmen müssen“, erläuterte Uwe Lübbert. „Und wenn dir 80 Prozent des Personals ausfällt, kannst du nicht mehr alle Liefertermine einhalten“.

Trotzdem gebe es in der Branche eine große Zufriedenheit, 87 Prozent der im Bau beschäftigten Unternehmen sprechen von guter Geschäftslage.

Nachwuchsgewinnung braucht neue Konzepte

Vor großen Herausforderungen sieht sich das Handwerk im neuen Jahr in Sachen Nachwuchsgewinnung. Zwar sei die Zahl der Lehrlinge etwa gleich geblieben zu den Vorjahren – aktuell werden in den Handwerksbetrieben in Jena und im Landkreis 842 junge Leute ausgebildet –, doch die Gewinnung neuer Lehrlinge sei komplizierter. „Berufsmessen fallen aus, Praktika werden von den Schulen abgesagt oder können wegen eigenem Personalmangel in den Firmen nicht abgesichert werden“, erklärte Lübbert.

„Da sind neue Konzepte gefragt. Mit der Universaale-Schule in Jena haben wir die erste virtuelle Berufsberatung und ein Bewerbertraining durchgeführt“, sagte Jüttner. Auch die digitale Lehrstellenbörse des Handwerks funktioniere gut.

Das Projekt „Passgenaue Besetzung“ sei sehr erfolgreich und gehe deshalb in die Verlängerung. Projektleiterin Manuela Voigt nutze dafür Facebook und Instagram, um den Jugendlichen Ausbildungsstellen vorzustellen und zu vermitteln. „Doch wir müssen noch viel mehr Handwerksberufe virtuell vorstellen, denn viele Jugendliche wissen nicht, welche Möglichkeiten das Handwerk ihnen doch bietet“, sagte Lübbert.

Zahlen und Fakten

Zur Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis gehören:

300 Unternehmen in 9 Innungen - Bau, Friseur, Sanitär-Heizung-Klima, Tischler, Metallhandwerk, Raumausstatter, Elektro, Maler, Steinmetzhandwerk, wobei in den letzten drei Innungen Betriebe aus ganz Ostthüringen Mitglied sind.

Anzahl der Beschäftigten in Innungsbetrieben: rund 1500

Anzahl der Lehrlinge in allen Handwerksbetrieben in Jena/SHK: 842