Handwerker aus Dornburg-Camburg haben viel zu erzählen

Was haben ein Fleischermeister, ein Elektromeister, ein Orthopädieschuhmacher und ein Müller gemeinsam? In diesem Fall leben sie in der Stadt Dornburg-Camburg oder haben hier mit ihrer Handwerkskunst Spuren hinterlassen. Und sie haben viel darüber zu erzählen, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, was es ihnen – und uns – heute bedeutet. Zu erfahren war darüber jede Menge in drei „Erzählsalons", die Ende vergangenen Jahres die Handwerker im Camburger Stadtmuseum zusammenführte. Nachzulesen sein werden die Geschichten der Männer und Frauen, die mit ihrem Handwerksbetrieb oft auch Stadtgeschichte schrieben, demnächst in einem Buch. Das wird am 25. August im Camburger Rathaus vorgestellt. Die Idee stammt vom Verlag Rohnstock Biografien. Volkskundlerin und Erzählforscherin Janin Pisarek hat das Erzähl- und Publikationsprojekt geleitet, die Erzählsalons in der Region moderiert und die Erzählungen für die Veröffentlichung bearbeitet.