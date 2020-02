Jena. Die Naturschutzwoche des Nabu war in Jena auf das 1995 gestartete Großprojekt „Orchideenregion“ zu geschnitten

Harter Standortfaktor: Jenas schöne Umgebung

An vier sehr gut besuchten Abendvorträgen in der soeben beendeten Nabu-Naturschutzwoche ist eine positive Bilanz zum Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ gezogen werden. Alles begann im Jahr 1992 mit einer Projektidee, die im September 1995 zur Gründung eines Zweckverbandes führte. Vom Bund, vertreten durch das Bundesamt für Naturschutz, und dem Land Thüringen wurden der Projektantrag für die Ausweisung als „Gebiet mit gesamtstaatlicher repräsentativer Bedeutung“ anerkannt und über 11,5 Jahre mit 10,3 Millionen Euro gefördert, ein Pflege- und Entwicklungsplan erstellt sowie acht Kerngebiete mit einer Gesamtgröße von 4.482 Hektar (zwei Drittel Stadt, ein Drittel SHK) parzellenscharf ausgewiesen. Bis zum Ende der Projektlaufzeit konnten mehr als 1.100 Hektar Land aus Privatbesitz mit Vermerk im Grundbuch als Flächen für den Naturschutz angekauft werden. Unter der Regie des Zweckverbandes erfolgten auf etwa 335 Hektar Erstpflegemaßnahmen, auf denen künftig durch Schafbeweidung oder regelmäßige Mahd orchideenreiche Halbtrockenrasen zu erhalten sind.

Dem anwesenden Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) konnte erläuterte werden, „dass die Schönheit und der Artenreichtum der Jenaer Landschaft zwar zu den weichen Standortfaktoren zählen, diese aber unter Beachtung der gegenwärtigen Entwicklung rasch in harte Standortfaktoren umschlagen könnten“, berichtete Nabu-Vorstandsmitglied Dietrich von Knorre. Immerhin verfüge Jena an seinen Hängen mit weitem Blick in das Saaletal und seinen Wäldern über ein Netz von mehr als 500 km gepflegter Wanderwege.

Schon alleine für das Stadtklima besäßen diese Gegebenheiten eine zentrale Bedeutung. In Anbetracht zunehmend trockener Sommertage würden sie für das Wohlbefinden von Mensch und Tier immer wichtiger. Professor Dr. Günther Köhler erläuterte in seinem Vortrag, dass im Saaletal innerhalb der Grenzen des Großprojektes über 15.000 Insektenarten nachgewiesen wurden. Dies sind 70 Prozent der für ganz Thüringen bekannten etwa 21.600 Arten. Dieser Reichtum locke Naturfreunde aus ganz Deutschland und aus dem Ausland nach Jena.

Doch seien unter den Klimaveränderungen Justierungen am Pflege- und Entwicklungsplan unerlässlich. So wurde in den Diskussionen auf die erforderliche Anpassung des Pflege- und Entwicklungsplanes sowie auf die notwendige Einrichtung langfristiger Beobachtungsreihen (Monitoring) zu ausgewählten Organismengruppen hingewiesen. Diese Aufgaben erfordern Fachkräfte und eine entsprechende Finanzierung, eine Verpflichtung, der sich das Land Thüringen und die Projektträger bald stellen müsse.