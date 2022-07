Hauptdarsteller aus neuem Zitterbacke-Film besuchen Jena

Jena. Sie kommen am Mittwoch zur Vorpremiere in das Jenaer Cinestar-Kino.

Im Jenaer Cinestar-Kino gibt es Schauspieler am Mittwoch, 6. Juli, nicht nur auf der Leinwand. Zur Vorpremiere des Films „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!“ haben sich die beiden Hauptdarsteller Luis Vorbach und Leni Deschner angemeldet. Sie statten Jena gemeinsam mit Gastschauspieler und Sänger Egon Werler einen Besuch ab, kommen nach dem Film in den Saal.

Es ist die zweite Neuverfilmung des DDR-Kinderbuchklassikers, in der der junge Held auf einer Klassenfahrt von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt wird. Die Geschichte beginnt dann auch so: Total verpennt, schafft Alfons (Luis Vorbach) in letzter Sekunde den Bus zu seiner Klassenfahrt an die Ostsee. Im Gepäck: jede Menge Abenteuerlust, lustige Streiche - und - die Klamotten seiner Mutter! Aus Versehen hat er die Koffer vertauscht, und das ausgerechnet jetzt, wo er doch seiner neuen Mitschülerin Leonie (Lenie Deschner) beweisen wollte, was für ein toller Typ er ist.

Gedreht wurde der neue Zitterbacke unter anderem in den Orten Löbejün und Ückritz auf Usedom sowie in Ostrau (Mittelsachsen).

Die Vorpremiere beginnt am Mittwoch, 6. Juli, 17 Uhr.