Kameraden der Feuerwehr haben am Mittwochabend einen Heckenbrand in Jena gelöscht.

Heckenbrand in Jena wird rasch gelöscht

Jena Eine Gefahr für Personen und umliegende Gebäude bestand offenbar nicht.

Den Brand einer Hecke in der Greifbergstraße in Jena meldete am Mittwochabend ein Zeuge der Polizei. Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen, teilte die Polizei mit.

Das Feuer sei vermutlich aufgrund des Einsatzes eines Brenners entstanden. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Eigentümer, Schädlinge mit dem Brenner zu bekämpfen, wobei die Hecke in Brand geriet. Eine Gefahr für Personen und umliegende Gebäude bestand allerdings nicht, sodass lediglich Sachschaden an der eigenen Bepflanzung entstanden ist.