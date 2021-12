Heiligabend feiert Jena ganz viel unter freiem Himmel

Der Posaunenchor wird Heiligabend auf dem Marktplatz zu hören sein. Am Wochenende spielte er am weit geöffneten Fenster über dem Brautportal.

Jena. Welche Open-Air-Orte die evangelisch-lutherische Kirche Jena für Gottesdienste zum Weihnachtsfest nutzen will

Der Posaunenchor Jena bietet ein kleines Ersatzprogramm zum in diesem Jahr erneut nicht möglichen Turmblasen aus dem Rathausturm. Er öffnet an den verbleibenden Adventssonntagen die Fenster über dem Brautportal der Stadtkirche und erfreut die Menschen auf der Straße. Die Konzerte beginnen jeweils 11.30 Uhr und dauern etwa eine halbe Stunde.

„Ich freu mich immer so sehr, wenn sich die Fenster öffnen“, erzählt eine Seniorin, die am Wochenende zum Konzert kam. Gemeinsam mit etwa 50 weiteren Jenaern, die sich entlang der Häuserzeile aufgestellt hatten, erwartete sie das weihnachtliche Musikprogramm. Es wurde handyfotografiert und gefilmt. Auch Jenas Sozialdezernent Eberhard Hertzsch gehörte in Familie zu den Zuhörern. Bei der Kirche laufen unterdessen die Planungen für den Heiligabend. Sprecher Johannes Schleußner berichtete, dass es nach derzeitigem Stand zusätzlich zu den Gottesdiensten auch wieder eine Christvesper auf dem Jenaer Markt am 24. Dezember ab 16 Uhr geben wird. Hier wird Propst Diethard Kamm sprechen. Auch an weiteren Orten gibt es Freiluftveranstaltungen wie auf dem Winzerlaer Stadtbalkon, dem Schulhof des Christlichen Gymnasiums, der Festwiese Ammerbach oder im Pfarrgarten Burgau.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Thüringer Corona-Verordnung müssen Gottesdienste in geschlossenen Räumen unter den Maßgaben der 3G-Regel stattfinden. Johannes Schleußner sagte, dass die Besucherzahl stark beschränkt ist, teilweise sind vorab gelöste Tickets erforderlich. Die Kirche bittet deshalb, die Angebote in den Kirchen denjenigen zu überlassen, die das Programm unter freiem Himmel nicht nutzen können.