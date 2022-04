Heiliger Florian aus Südtirol wacht über neue Mildaer Feuerwehr-Räume

Milda. Die freiwillige Feuerwehr von Milda kann neue Schulungs- und Sanitärräume einweihen. Darin stecken 1200 Stunden Arbeit.

Die Gemeinde Milda hat nicht nur einen neuen Ortsbrandmeister, sondern konnte jetzt auch neue Schulungs- und Sanitärräume für die Feuerwehr einweihen. Sven Bittner, der vergangene Woche ins Amt gewählt wurde, freute sich mit Bürgermeister Albert Weiler über die zahlreichen Gäste zur Einweihung.

Die Idee für das Vorhaben sei bereits 2019 gediehen, und die Umsetzung habe viel freiwillige Hilfe und große Unterstützung benötigt. Insgesamt kamen sie auf „mehr als 1200 geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden sowie die finanzielle und materielle Unterstützung von 36 Sponsoren“, teilt Weiler mit, der gemeinsam mit dem Gemeinderat das Projekt unterstützt habe. Die Kosten lagen insgesamt bei 26.000 Euro.

Ehrenamt wird in Gemeinde groß geschrieben

„Ein großes Dankeschön an die Sponsoren, dass sie an dieses Projekt geglaubt haben. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Helfer für ihren unermüdlichen Einsatz und an die Alters- und Ehrenabteilung sowie an unsere Partner. Ohne ihr Verständnis und Unterstützung wäre dieses Projekt ebenfalls nicht realisierbar gewesen“, sagt Weiler.

Pfarrerin Jeanette Schurig weihte den Raum mit einem gemeinsamen Gebet ein. Der Bürgermeister überreichte einen handgeschnitzten Heiligen Florian, den er eigens aus dem Südtiroler St. Ullrich besorgt habe, mit den Worten, dass der Schutzpatron der Feuerwehr helfen solle, dass alle nach Einsätzen oder Übungen wieder unversehrt nach Hause kommen.

Dank richtete er zudem an Sven Bittner für seinen unermüdlichen Einsatz und an alle, die unterstützt und geholfen haben. Er sei stolz auf seine Feuerwehr und freue sich darüber, dass in der Gemeinde das Ehrenamt groß geschrieben werde.