„Heimat shoppen“ für den Jenaer Lokal-Handel

Auf Initiative der IHK Ostthüringen werden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gewerbevereinen und Stadtmarketingverantwortlichen die Aktionstage vom 5. bis 12. September in Pößneck, vom 12. bis 19. September in Jena und vom 1. bis 3. Oktober in Rudolstadt veranstaltet.

Die angeordneten Ladenschließungen und das Herunterfahren des öffentlichen Lebens haben laut IHK insbesondere den innerstädtischen Läden und Gastronomiebetrieben zugesetzt. Besonders deutlich zeigen sich die Auswirkungen bei den Modegeschäften. Hier sank der Umsatz bundesweit von Januar bis Juni 2020 um rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auch die Waren- und Kaufhäuser mussten im Durchschnitt ein Minus von 18 Prozent hinnehmen. Zugleich hat die Corona-Pandemie den Trend zum Online-Kauf verstärkt: Der Internet- und Versandhandel verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2020 ein Umsatzplus von einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.